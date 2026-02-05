Vibra renueva el Hotel Vibra Vila y apuesta por alargar la temporada turística en Ibiza

Vibra Hotels avanza en su estrategia de desestacionalización turística en Ibiza con la "renovación integral" del Hotel Vibra Vila, ubicado en el barrio de ses Figueretes de la capital. Desde la empresa explican que el establecimiento, que reabrirá para esta temporada de 2026, se posiciona como una de sus apuestas "para extender la actividad turística más allá de los meses de verano y adaptarse a las nuevas demandas del viajero contemporáneo".

La reforma alcanza tanto a las 95 habitaciones como a los espacios comunes, que incorporan un diseño contemporáneo inspirado en el entorno marino. Entre las principales novedades se incluye la creación de "una zona de coworking con vistas al Mediterráneo, pensada para atraer a nómadas digitales y profesionales que eligen Ibiza como destino fuera de temporada alta".

Situado a pocos metros de la playa de ses Figueretes y "a un breve paseo del centro de Ibiza", el hotel ofrecerá "una propuesta de alojamiento más flexible, con habitaciones individuales, dobles, twin y superiores con terraza y vistas al mar". La remodelación, añaden desde Vibra Hotels, también incorpora nuevos servicios como una piscina en la azotea, restaurante buffet y zonas comunes "diseñadas para compatibilizar descanso y trabajo".

Así será el nuevo Hotel Vibra Vila / DI

Reapertura a finales de mayo

El CEO de la hotelera, la principal por número de camas de Ibiza, Antonio Domenech, señala en la nota que la reapertura, prevista para finales de mayo, "se enmarca en el compromiso de Vibra Hotels con la mejora continua de su cartera hotelera y con la diversificación de la oferta turística en destinos clave del Mediterráneo".

La actuación en el Hotel Vibra Vila forma parte de una estrategia más amplia de consolidación en Baleares. El objetivo es "captar tanto al turismo vacacional tradicional como a nuevos segmentos urbanos y profesionales", especialmente en periodos de menor afluencia de turistas.

Con esta renovación, la cadena concluye que "moderniza una de sus propiedades más céntricas y se alinea con las tendencias que marcan el sector turístico: mayor confort, diseño actual, conectividad y espacios versátiles, en un contexto de temporadas cada vez más prolongadas y modelos de viaje menos estacionales".