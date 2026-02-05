El GEN Ibiza exige medidas para evitar la entrada en las islas de especies invasoras como las serpientes

El histórico grupo ecologista GEN-GOB d’Eivissa acogió el pasado fin de semana la reunión de la Junta Interinsular del GOB, el órgano de coordinación de las cuatro secciones insulares de la entidad proteccionista. En el encuentro, explican en un comunicado este jueves, participaron representantes de las secciones del GOB de cada isla, que "coincidieron en la necesidad de dotar a la Comunitat Autònoma de una Ley de Bioseguridad".

Según el GOB, esta medida se trata de una "cuestión urgente" debido a que en la actualidad, "las islas se encuentran desprotegidas frente a la entrada de especies invasoras debido a la ausencia de una normativa propia". El ejemplo más claro son las serpientes, que entraron hace años en Ibiza y Formentera en las raíces de árboles ornamentales destinados a jardines privados. Esta especie está poniendo en peligro a las lagartijas autóctonas, según la mayoría de los expertos.

Además, las normativas estatales, europeas e internacionales vigentes, recuerdan desde el GEN, "se aplican de forma deficiente y están lejos de ser una prioridad en la gestión de los puertos y aeropuertos del archipiélago".

Campañas de sensibilización

La organización ecologista advierte de que los problemas de bioseguridad se están agravando de forma alarmante. Y recuerdan que el caso más extremo se da en Ibiza con las citadas serpientes invasoras, que "están acabando con la población de sargantana autóctona". Ante esta situación, el GOB ha decidido destinar parte de sus esfuerzos a "sensibilizar a la población sobre la importancia de la bioseguridad en un archipiélago como el Baleares, donde el movimiento humano de entrada y salida de material biológico es absolutamente desmesurado en relación con el ínfimo nivel de control existente en la actualidad".

Participantes en la reunión del GEN-GOB en Ibiza. / GEN

Otro de los asuntos abordados por la Junta Interinsular del GOB en su reunión en Ibiza, se indica en la nota, a propuesta de la sección de Formentera, fue la "exigencia a las autoridades de mejorar la gestión y la inspección en las áreas marinas protegidas".

El efecto positivo de las reservas marinas

El problema es especialmente grave en Formentera, donde advierten que "sectores que combaten la conservación del medio marino bajo la excusa de la práctica de la pesca recreativa utilizan argumentos falsos que ocultan la evidencia, ampliamente comprobada, del efecto positivo de las reservas marinas en la recuperación de las capturas en todas las zonas adyacentes".

La directiva del GEN añade además que durante el encuentro del fin de semana se planteó una problemática común a todas las islas: la falta de autobuses para actividades educativas. Según el GOB, se da prioridad a la demanda del sector turístico y, en las pocas ocasiones en que hay autobuses disponibles, estos "resultan excesivamente caros y no siempre se presentan en el lugar para recoger a los escolares".

La reunión estaba prevista inicialmente en Formentera, ya que los encuentros interinsulares se celebran de manera rotatoria en las distintas islas, pero el cierre del puerto de la Savina a causa del mal tiempo obligó a trasladarla a Ibiza. No obstante, la delegación de Formentera participó en el encuentro.

En definitiva, todas las secciones insulares del GOB reiteraron su compromiso de continuar coordinando esfuerzos en aquellos temas que afectan de manera común a todas las islas.