Un famoso DJ británico contará con una fiesta mensual este año en un conocido club de Ibiza
El artista ha colaborado con famosos DJ como David Guetta
El DJ y productor británico Joel Corry protagonizará una nueva residencia mensual este verano en O Beach Ibiza, uno de los clubes diurnos más conocidos de la isla, ubicado en Sant Antoni. El artista, que acumula más de 4.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y varios números uno en las listas internacionales, ofrecerá un total de seis actuaciones a lo largo de la temporada estival.
Según ha informado la organización, las fechas confirmadas son el 18 de mayo, 15 de junio, 20 de julio, 17 de agosto y 21 de septiembre, a las que se suma una sexta cita que coincidirá con la fiesta closing del local.
La trayectoria de Corry
Corry alcanzó la popularidad internacional con el tema 'Sorry', de clara influencia UK garage, y consolidó su éxito con 'Head & Heart', una de las canciones de música electrónica más escuchadas a nivel global en los últimos años. Su trayectoria combina el sonido comercial de la música de baile con referencias a la escena electrónica underground.
A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como David Guetta, Charli XCX, Becky Hill, RAYE, Tom Grennan, Mabel, Saweetie y Bryson Tiller. Su propuesta musical se caracteriza por melodías emocionales, estribillos reconocibles y una orientación clara a la pista de baile.
La residencia de Joel Corry se suma a la programación de verano de O Beach Ibiza, que cada temporada reúne a DJs internacionales y artistas vinculados a la música electrónica y de baile.
