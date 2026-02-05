La fallera mayor de Valencia y su corte de honor acudirán al 25º aniversario de las Fallas de Sant Antoni

Sant Antoni celebrará el 25º aniversario de sus Fallas por todo lo alto. El concejal de Fallas de Valencia, Santiago Ballester, y la fallera mayor de Valencia en 2026, Carmen Prades, con su corte de honor, asistirán el próximo 28 de marzo a la mascletà con motivo de esta celebración. Ballester ha presentado este jueves la iniciativa, fruto del acuerdo de colaboración entre la Junta Central Fallera y el ayuntamiento de Sant Antoni, un acuerdo “que fortalece los lazos culturales y festivos entre dos territorios que comparten una pasión: la fiesta de las Fallas”, tal como ha subrayado Ballester.

El concejal de Fallas ha informado este jueves sobre la colaboración entre ambas entidades, acompañado por el concejal de Participación, Servicios Sociales y Juventud de Sant Antoni de Portmany, Jorge Nácher, en un acto que ha contado con la presencia también de Jana Peiró, directora de Pasaje y Marketing en la naviera TrasMed, colaboradora en esta iniciativa.

“Hoy damos un paso más allá en la cooperación cultural entre la ciudad de Valencia y el Ayuntamiento de Sant Antoni, un vínculo que viene consolidándose desde hace años a través del trabajo de asociaciones como La Nostra Falla y de la comunidad valenciana en Ibiza”, ha manifestado Ballester. Según ha añadido, estas Fallas “han arraigado de tal forma” que cada año, durante más de dos décadas, han mantenido viva la tradición en la isla.

Promocionar las Fallas

El acuerdo tiene tres objetivos: promocionar la fiesta de las Fallas 2026, compartiendo su esencia, valores y riqueza cultural; contribuir a la celebración del 25º aniversario de las Fallas en Sant Antoni de Portmany, facilitando la participación de las Fallas Mayores de Valencia en los actos programados; y colaborar en la organización de espectáculos pirotécnicos y demás actividades festivas integradas dentro de la programación local. Ballester ha recordado que la fiesta de las Fallas de Valencia, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, representa “un patrimonio sociocultural de enorme relevancia internacional”.

Por su parte, Nácher ha asegurado que la visita de las falleras mayores a Sant Antoni “será sin duda un momento muy especial” y ha destacado el significado del encuentro en el 25º aniversario de la Asociación Cultural Valenciana de Sant Antoni.

El municipio ibicenco celebrará su fin de semana fallero a finales de marzo. Empezará el viernes 27 con la plantà; el sábado tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores a la Mare de Déu y la mascletà; y concluirá el domingo con la cremà. Ballester, Prades y sus cortes de honor asistirán a la ofrenda y a la mascletà, que disparará la empresa pirotécnica Hermanos Caballer.

Pirotecnia valenciana

TrasMed se encarga del traslado del material pirotécnico a la isla y recibirá también a bordo a la fallera mayor de Valencia, su corte de honor y a la Junta Central Fallera, con el delegado de Fallas y presidente de la JCF Santiago Ballester. Jana Peiró ha explicado que se pondrá a disposición de las personas que quieran trasladarse a Ibiza para participar en los actos festivos un código de descuento del pasaje, accesible en la web de la empresa, y que han previsto disponer de autobuses para el traslado desde el puerto de Ibiza hasta Sant Antoni y regreso.

Ballester ha señalado que el acuerdo se firma “en un marco de colaboración sin obligaciones económicas entre las partes” y se basa en la cooperación leal, la reciprocidad y el respeto mutuo para proyectar internacionalmente las fiestas y tradiciones.