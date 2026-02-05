Doctora Norman, especialista en medicina tropical, en Ibiza: "La alerta del virus Nipah ha sido, sobre todo, por la detección de casos en profesionales sanitarios"

"La salud de los inmigrantes es muy importante para ellos, pero también es muy importante para la comunidad africana", asegura el doctor Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con motivo de la jornada de uso responsable de antibióticos que se celebra en el Hospital Can Misses de Eivissa. Más de medio centenar de profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) han asistido a la formación, relacionada con la optimización del uso de los antimicrobianos y las enfermedades tropicales y emergentes.

Esta jornada ha contado con siete ponencias, por parte de nueve doctores, un coloquio y una bienvenida y un cierre, estos dos últimos coordinados por el equipo PROA. La primera tanda de charlas ha ido a cargo de diferentes médicos del Hospital Ramón y Cajal, mientras que la segunda tanda ha recaído en profesionales del Hospital Can Misses y de ASEF.

En una de las ponencias, la doctora Norman, con respecto al virus Nipah, ha comentado que: "La alerta del virus Nipah [de la OMS] ha sido, sobre todo, por la detección de casos en profesionales sanitarios, y es verdad que es una enfermedad que se ha asociado con los casos conocidos y diagnosticados con una elevada mortalidad, porque llegar a ser un cuadro muy grave y yo creo que estas alertas son necesarias", matiza la profesional. La especialista en salud internacional afirma: "A veces, una alerta la generan pocos casos, a veces la generan más casos, pero sobre todo las alertas que se generan de relevancia a nivel internacional", finaliza.

Motivación e interés general

La tónica general de las charlas ha ido en torno a la prevención y la correcta identificación de las enfermedades tropicales, sobre todo un recordatorio para los profesionales de siempre preguntar a los pacientes si han estado de viaje en zonas donde ciertas enfermedades, como el dengue, la malaria o el zika, entre otras, son endémicas. Además, se ha dado paso a nuevas líneas de investigación emergentes en torno a problemáticas de actualidad como las personas residentes en la isla que marchan a países sudamericanos, africanos o del sudeste asiático de viaje a visitar a sus familias y cómo, de esta manera, pueden volver con enfermedades que no son endémicas en nuestro país.

Por un lado, los profesionales han hablado de "alertas epidemiológicas", explica el doctor Pérez, con la intención de resaltar que actualmente el mundo está "globalizado" y que, aunque ocurra "a miles de kilómetros puede afectar" a la población. Insiste en que "como sanitarios", deben reconocer y saber, para prevenir y tratar casos con enfermedades tropicales.

"La salud, actualmente, la tenemos que pensar, sobre todo en el caso de las enfermedades infecciosas, en términos globales", avisa Pérez. En las ponencias se han podido ver ejemplos de "cómo una enfermedad típicamente tropical se ha podido transmitir en la isla" de Ibiza. Además, para la población general, quiere "trasladar la idea" de que: "La salud de los inmigrantes es muy importante para ellos, pero también es muy importante para la comunidad africana". Finalmente, "para efectiva [la sanidad] con este tipo de poblaciones, muchas de ellas con barreras culturales, lingüísticas y una visión de la salud muy diferente a la nuestra, necesitamos entidades que nos ayuden a traspasar estas barreras", concluye el médico.

Salud de los migrantes

Por otro lado, ha habido un interés en tratar la salud de los migrantes: "¿Qué debemos saber de la salud de esas personas que viven en nuestro país, que son, en su mayoría, personas jóvenes y sanas, pero a las que podemos ayudar a través de programas de cribado y de vacunación para prevenir y tratar enfermedades que puedan ser prevalentes?", se pregunta el doctor Pérez. En el Hospital Ramón y Cajal dan una "visión desde lo social", enfatiza el médico, ya que, en sus palabras: "La salud no es solo sanidad, es todo aquello que afecta a las personas en toda la parte social, todo el trabajo que hacemos fuera del hospital con entidades comunitarias y con ONG que trabajan con migrantes".

Denuncia que hay "bulos" que circulan sobre la salud de los migrantes. Comenta que la información "objetiva" que les llega es que: "Primero, la población migrante tiene un estado de salud mejor, incluso, que la de la población autóctona cuando la ajustamos por edad de sexo, que el acceso al sistema sanitario de esta población es inferior al que le correspondería por su edad y por su situación sanitaria y que el gasto sanitario que hacen también es inferior", recalca que estas afirmaciones están demostradas "con datos".