Los domingos en Hï Ibiza serán femeninos con MESTIZA e Indira Paganotto

MESTIZA e Indira Paganotto protagonizarán unos domingos históricos en Hï Ibiza. The Night League ha anunciado la nueva programación dominical del club con una doble residencia que, según la organización, marca un hito: por primera vez, dos residencias lideradas por mujeres tomarán el mando de los espacios clave del recinto durante toda la temporada.

El calendario se extenderá a lo largo de 19 domingos, del 31 de mayo al 4 de octubre, con MESTIZA al frente del Theatre e Indira Paganotto presents ARTCORE ocupando la sala Club.

MESTIZA: del flamenco a la pista de baile

Los domingos en el Theatre estarán protagonizados por MESTIZA, que se convierten, según la nota de prensa, en las primeras mujeres en liderar una residencia de temporada completa en la sala principal. Su propuesta artística fusiona tradición y vanguardia electrónica, conectando las raíces del flamenco con una producción contemporánea y una narrativa emocional diseñada para la pista de baile, según detallan desde la organización.

Tras una residencia de siete fechas el año pasado y actuaciones destacadas en Ushuaïa Ibiza y [UNVRS], el dúo regresa ahora con una residencia completa que, según la organización, consolida su legado en la isla. Formadas como proyecto en 2021 tras diez años de trayectoria en solitario, han desarrollado un sonido que enlaza house, melodic techno y grooves latinos con palmas, percusión y la intensidad del flamenco.

Indira Paganotto y ARTCORE: el psy-techno toma la sala Club

En la sala Club, Indira Paganotto abre un nuevo capítulo con Indira Paganotto presents ARTCORE, una residencia centrada en su sello discográfico y en el movimiento psy-techno que, según la organización, ella misma ha impulsado y definido a escala global.

Después de liderar los viernes la temporada pasada, Indira se traslada a los domingos con una residencia que también se extenderá del 31 de mayo al 4 de octubre. The Night League destaca, además que, a comienzos de 2026 y junto a Beatport, Indira ayudó a impulsar la creación de una categoría oficial de psy-techno en la plataforma.

Fundado en 2023, ARTCORE suma más de 15 lanzamientos y en 2025, según la nota, fue reconocido con el premio 'Label To Watch' en los Beatport Awards celebrados en Ibiza. La programación del sello continuará con showcases en ciudades y festivales como Roma, Lisboa, Belgrado, OFFSónar y Tomorrowland.