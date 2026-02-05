El Consell de Ibiza espera que el traslado de residuos a Mallorca se inicie antes del verano

La plataforma Hay Soluciones para el Vertedero de Ibiza ya ha tenido un primer contacto con el Consell dentro del calendario mensual de reuniones para tratar los problemas que afectan a las viviendas de urbanizaciones y poblaciones situadas en el entorno del vertedero de Ca na Putxa.

En una nota de prensa, explican que el primer contacto se llevó a cabo este miércoles por vía telemática con el conseller de Medio Ambiente, Ignacio Andrés, y contó con la participación de representantes de la plataforma, encabezados por su presidente, Daniel Busturia. Durante la reunión, explican, "se abordó un orden del día centrado en las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas afectados por residir cerca del vertedero insular y de las plantas de selección y tratamiento de residuos".

Los portavoces de la plataforma preguntaron también al conseller por el plan piloto para el traslado de la fracción rechazo de los residuos generados en las Pitiusas a la incineradora de Mallorca, "y tomaron nota de que, según el Consell, el objetivo es que este traslado comience antes del verano". La plataforma "celebra que este pasado mes de enero se haya convalidado el Decreto Ley que da cobertura jurídica para hacer posible el traslado" y que el siguiente paso sea la aprobación del convenio entre el Consell de Mallorca y el de Ibiza, prevista para la primera quincena de febrero.

Asimismo, "se informó de que también se firmará el convenio entre el Govern y el Consell de Mallorca para la compensación de 50 millones de euros que recibirá esta institución insular por las inversiones realizadas en la incineradora" de Son Reus.

Entre los asuntos tratados figuraron las actuaciones previstas para poner fin a las emisiones de gases y olores, los avances en la puesta en marcha de la prueba piloto para el traslado de la fracción rechazo de los residuos de las Pitiusas a la incineradora de Son Reus, en Mallorca, así como la limpieza forestal para prevenir el riesgo de incendios en el entorno del vertedero.

17 millones de euros

En materia de salud y bienestar ciudadano, se analizó el problema de los olores y de las emisiones de gases, entre ellos el metano. La administración informó de los avances relativos al cierre y a la introducción de atmósfera negativa en la nave de compostaje, así como del cambio de filtros previsto para sustituir los actuales de brezo por otros de carbono activo, más modernos y eficaces. Para ambas actuaciones, el Consell tiene presupuestada una partida de 17 millones de euros desde el año 2024.

Durante la reunión, el conseller anunció que el pasado 28 de enero, el Govern balear aprobó la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), "lo que permitirá a la UTE ejecutar estas actuaciones". Según explicó a los miembros de la plataforma, "la tramitación se había retrasado durante meses al tener que pasar por diferentes consellerias autonómicas con competencias en medio ambiente".

De acuerdo con la información que explican desde la plataforma les ha facilitado el Consell, "el proyecto se encuentra ahora en manos de la concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, la UTE Giref, que deberá revisarlo y presentar sus observaciones a la administración insular para completar la tramitación y avanzar hacia el inicio de las obras". En este contexto, la plataforma "insta a unos y otros a actuar con celeridad, haciendo de la salud y el bienestar del individuo el eje de las prioridades".

En relación con la pantalla vegetal y el riesgo de incendios en el entorno de Ca na Putxa, la entidad vecinal ha aprovechado el encuentro para pedir al Consell que se planten "especies vegetales autóctonas capaces de desarrollarse en altura para atenuar el impacto visual del vertedero y de las plantas de selección y tratamiento de residuos". También la necesidad de una limpieza forestal mediante la creación de fajas auxiliares de protección para prevenir incendios. Al respecto, han presentado un reportaje fotográfico "sobre los riesgos existentes por la falta de limpieza tanto en terrenos propiedad del Consell como en los colindantes, propiedad de la concesionaria".

La plataforma califica de "muy positivo" que el conseller les haya "confirmado la importancia de realizar la limpieza forestal, en consonancia con las acciones que promueve el Govern para la eliminación de masa forestal muerta en las islas", así como que "haya reconocido que la actual pantalla vegetal no cumple su función".

Por último, se abordó el Plan de Choque para la reducción de residuos que pondrán en marcha el Consell y los ayuntamientos de la isla, "una iniciativa que contará con la implicación de la plataforma vecinal a través de la Alianza Plastic Free, Residuo Cero para Ibiza y Formentera", como recuerda la plataforma. "Las entidades que integran esta alianza asistirán el lunes 9 de febrero a una reunión informativa convocada por la administración insular, en la que también estará representada la plataforma", anuncian.

Hay Soluciones para el Vertedero de Ibiza concluye que "continúa así la senda de colaboración con el Consell para poner fin a las molestias y perjuicios que sufren los vecinos y vecinas de Ca na Putxa".