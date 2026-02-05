Comer verdura de manera divertida

Comer verduras suele ser una de las asignaturas que más les cuesta a los niños en sus casas. Sin embargo, para los alumnos del CEIP Cervantes, en Sant Antoni, esto comenzó a cambiar el año pasado, cuando comenzaron a trabajar en su libro de recetas saludables 'Menja sa i divertit', que presentan este miércoles.

"Lo que más nos ha gustado aprender es que se pueden esconder alimentos que nos gustan menos en platos para que estén más ricos", explica Anna, una de las alumnas del centro. Junto a sus compañeras, pone como ejemplo una de las recetas que han incluido en su libro de recetas, la pizza con masa de brócoli. "Sabe como la de un supermercado, o mejor, y encima es más sana porque la masa es de brócoli", explica Rania, compañera de Anna, quien explica que una vez hecha la masa incluyen los ingredientes que más les gustan "como si fuera una pizza normal". Los alumnos coinciden en que es una de las recetas que más les ha gustado.

Ocurre parecido con la receta de berenjena rellena, otra de las verduras que les suele "costar más comer", confiesan. "Cocinada de esta manera está mucho mejor, es como comer una lasaña pero con la base de berenjena", explica Martina. "Se puede comer solo el relleno a cucharadas y esta muy rico, o incluso comiendo la base de berenjena y está también muy sabroso", añade su compañera Rania emocionada. Para Marwa, quien dice haber disfrutado mucho haciendo la parte más teórica del libro, con las explicaciones de los nutrientes, esta es también su receta preferida. Además, el tomate ha sido también una sorpresa para algunos de los alumnos. "Yo no sabía que se podía usar para tantas recetas y quedara tan rico", cuenta Rania.

Postres saludables

Durante la elaboración del libro de recetas, los alumnos han aprendido a cocinar postres sin azúcar, empleando otros alimentos para endulzarlos. "Hemos hecho gofres muy ricos sin usar azúcar y tortitas con harina de cebada, para que sean más saludables", explica Martina. "No sabía que se podían comer gofres así y que siguieran estando ricos", añade su compañera Salwa. En su recetario, los alumnos han cocinado con plátano, dátiles, boniato, zanahoria o miel para endulzar sus postres, prescindiendo del azúcar.