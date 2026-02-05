Santiago Cañizares se suma a la polémica por el fútbol durante los recreos en Ibiza: "Están diciendo que hacer deporte es tóxico"

El exfutbolista y exportero internacional Santiago Cañizares ha arremetido contra la iniciativa planteada en el Ayuntamiento de Sant Antoni para eliminar los campos de fútbol en los colegios del municipio y sustituirlos por pistas destinadas a actividades "inclusivas y no competitivas". El comentario del exguardameta, realizado en el programa 'El Partidazo' de la COPE, llega después de que una moción impulsada por Unidas Podemos defendiera intervenir en los patios escolares para reducir la presencia del fútbol durante los recreos.

"Están diciendo que hacer deporte es tóxico", lamentó Cañizares en unas declaraciones en las que rechazó de plano la idea de restringir el fútbol en el ámbito escolar. "Que dejen a la gente hacer lo que les dé la gana. Déjate de prohibir…", añadió, visiblemente crítico con el enfoque del debate.

La propuesta a la que se refería el exportero fue defendida por la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, quien solicitó que el consistorio intervenga para que se eliminen los campos de fútbol en los colegios del municipio y se creen alternativas para actividades que, según planteó, sean más inclusivas y menos competitivas. En el debate político, Roselló sostuvo además que el fútbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto, genera más conflictos.

Esa apreciación fue compartida por el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, quien llegó a calificar el fútbol como "una práctica tóxica". En su intervención radiofónica, Cañizares no negó que existan episodios de tensión vinculados al fútbol base, pero defendió que el foco del problema no está en el deporte. "No se da cuenta esta señora que donde más conflicto hay es en la política en España, mucho más que en el deporte", afirmó.

"Luego es verdad que en el fútbol de cantera, en el fútbol de chavales hay un montón de conflictos en los campos de fútbol", reconoció, antes de matizar que "lo que refleja eso no es que el fútbol sea tóxico, es la poca educación y los pocos valores que tenemos en general en esta sociedad". En su opinión, el conflicto se reproduciría igualmente en otras actividades: "Si no fuera fútbol y fuera otra cosa pasaría exactamente lo mismo", cerró.