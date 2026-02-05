Un camión pierde el control y cae por un barranco de cuatro metros en Ibiza

Los Bomberos del Parque insular de Ibiza han rescatado este jueves al conductor de un camión después de que perdiera el control del vehículo y cayera por un desnivel de cuatro metros.

El accidente ha ocurrido en la carretera EI-100, que conecta Jesús con Santa Eulària, a la altura del vertedero de Ca na Putxa, sobre las 11 horas. Al parecer, el conductor ha perdido el control al cruzarse con otro vehículo de gran envergadura en un tramo estrecho de la vía.

El hombre ha tenido que ser evacuado en camilla hasta la carretera para ser atendido por efectivos sanitarios.

En un vídeo compartido en Instagram por la cuenta 'Exponiendo Ibiza' se puede ver el camión estampado contra un pino y con la cabina deformada. El árbol ha impedido que el vehículo siguiera cayendo, apuntan.