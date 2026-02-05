Accidentes
Un camión pierde el control y cae por un barranco de cuatro metros en Ibiza
El accidente ha ocurrido a la altura del vertedero de Ca na Putxa
Los Bomberos del Parque insular de Ibiza han rescatado este jueves al conductor de un camión después de que perdiera el control del vehículo y cayera por un desnivel de cuatro metros.
El accidente ha ocurrido en la carretera EI-100, que conecta Jesús con Santa Eulària, a la altura del vertedero de Ca na Putxa, sobre las 11 horas. Al parecer, el conductor ha perdido el control al cruzarse con otro vehículo de gran envergadura en un tramo estrecho de la vía.
El hombre ha tenido que ser evacuado en camilla hasta la carretera para ser atendido por efectivos sanitarios.
En un vídeo compartido en Instagram por la cuenta 'Exponiendo Ibiza' se puede ver el camión estampado contra un pino y con la cabina deformada. El árbol ha impedido que el vehículo siguiera cayendo, apuntan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza