Atención, conductores de Ibiza: primeras multas por no llevar la baliza V16 pese al anuncio de un periodo de gracia

Una asesoría jurídica española especializada en la defensa legal de conductores, transporte y gestión de multas, ha alertado de la imposición de las primeras sanciones por no llevar la baliza V16, a pesar de que el Ministerio del Interior había anunciado públicamente la aplicación de un periodo de gracia antes de comenzar a multar por este motivo.

Según ha informado la asesoría Pyramid Consulting, ya se ha tenido conocimiento de una primera multa impuesta a un conductor por esta causa, lo que, a juicio de la firma, genera inseguridad jurídica y abre la puerta a la presentación de recursos administrativos. La situación se produce, explican, por la contradicción existente entre el anuncio institucional y la actuación posterior de la Administración.

La sanción, por un importe de 80 euros, ha sido emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, dependiente del Ministerio del Interior. La denuncia se apoya en el artículo 10.3 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el artículo 18.1 del Reglamento General de Vehículos, relativos a los elementos de señalización obligatorios.

Sergio G. Cañizares

Desde la asesoría recuerdan que el pasado mes de enero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró públicamente que no se sancionaría durante un "periodo razonable" a los conductores que todavía no dispusieran de la baliza V16, con el objetivo de facilitar una transición progresiva hacia este nuevo sistema de señalización de emergencias. La imposición de multas tras ese anuncio oficial, sostienen, "pone en duda la coherencia de la actuación administrativa y plantea relevantes interrogantes jurídicos".

Sanciones que vulneran el principio de confianza legítima

La asesoría advierte de que este tipo de sanciones podría vulnerar el principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Este principio "exige que la actuación administrativa sea previsible, transparente, coherente y ajustada a la buena fe, tal y como recogen los artículos 9 y 103 de la Constitución Española en relación con la seguridad jurídica".

En este sentido, Pyramid Consulting cita una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2004, que establece que la protección de la confianza legítima se aplica cuando el ciudadano actúa basándose en signos externos concluyentes producidos por la propia Administración. A su juicio, el anuncio público del ministro del Interior constituye uno de esos signos externos que llevaba razonablemente a pensar que no se impondrían sanciones durante el periodo de gracia anunciado.