Armando Bastida inaugura la XVII edición de 'La Aventura de Educar en Familia' en Santa Eulària

Santa Eulària inicia este viernes 6 de febrero la XVII edición de 'La Aventura de Educar en Familia', un ciclo de charlas pensado para acompañar a las familias en la crianza y educación de sus hijos. La primera conferencia se celebrará a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Ibiza, con entrada gratuita, a cargo del enfermero pediatra y divulgador Armando Bastida.

Con el objetivo de facilitar la asistencia, la organización pondrá a disposición de las familias monitores de tiempo libre que atenderán a los niños y niñas mientras se desarrolla la charla.

Armando Bastida ofrecerá la conferencia titulada 'Criar con sentido común: necesidades de la infancia y cómo acompañarlas'. La charla está dirigida a familias, educadores y profesionales de la infancia y abordará los principios de una "crianza respetuosa y práctica, basada en la evidencia científica, con especial atención a la gestión de las emociones infantiles, el establecimiento de límites desde la empatía y el desmontaje de algunos mitos habituales en la crianza".

Segunda charla

El ciclo continuará el 20 de febrero, a las 19.30 horas también en el Palacio de Congresos, con la conferencia 'Educar para la vida: niños y niñas autónomos, seguros y felices', a cargo de la escritora Marta Prada, que centrará su intervención en el desarrollo de la autonomía, la educación emocional y el bienestar integral de la infancia.