Adlib Ibiza lleva la moda de la isla a Momad Madrid con nuevas colecciones y producción artesanal

Adlib Ibiza vuelve a participar en la feria de moda Momad Madrid, que se celebra hasta el 7 de febrero en Ifema, con las propuestas más recientes de moda artesana de Ibiza para la temporada primavera-verano de este año.

La presencia de la isla en esta cita profesional se articula a través de un estand institucional impulsado por el Consell de Ibiza donde se mostrarán las últimas colecciones de los diseñadores adheridos a la marca Adlib Ibiza. Además, las firmas Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Tony Bonet y Vintage Ibiza participan también en la feria con estand propio, lo que refuerza la proyección del sector creativo ibicenco.

En este contexto, la consellera de Promoción Económica del Consell, Maria Fajarnés, señala que "la presencia de Adlib Ibiza en Momad es una oportunidad estratégica para continuar posicionando la moda artesana de la isla dentro de un entorno profesional de primer nivel, apoyando al talento local y a un sector estrechamente vinculado a nuestra identidad".

Adlib Ibiza lleva la moda de la isla a Momad Madrid. / Consell de Ibiza

Adlib Ibiza es el sello de artesanía con denominación de origen que difunde la moda ibicenca y la esencia de libertad de la isla, recuerda el Consell. Nacida como pasarela en 1971, la marca "pone en valor los orígenes, la historia y la artesanía local a través de colecciones basadas en tejidos naturales, patrones cuidados, confección artesanal y producción sostenible".

Según Fajarnés, "Adlib Ibiza representa una manera de entender la moda ligada al territorio, a la creatividad y a la sostenibilidad, unos valores que desde el Consell Insular queremos continuar reforzando".

El Consell recuerda que Momad es un escaparate comercial para la presentación de nuevas colecciones, tendencias y conceptos de marca, y destaca su compromiso con el futuro del sector a través de iniciativas centradas en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad.

Cuatro firmas de Adlib Ibiza con estand propio

Vintage Ibiza: fundada en 2008 por Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Schroder, la marca apuesta por un estilo mediterráneo basado en la calidad, la diversidad y la comodidad, destacan desde el Consel. Sus colecciones se elaboran de forma 100% artesanal con fibras naturales como algodón, lino, viscosa y seda, y la firma incluye también diseño masculino.

Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Schroder, fundadores de Vintage Ibiza. / Consell de Ibiza

Piluca Bayarri: el Consell destaca que es una de las firmas más consolidadas y reconocibles del sello Adlib Ibiza. En esta ocasión, "presenta sus modelos icónicos con un nuevo print creado especialmente para esta colección, inspirado en las playas y los beach clubs de Ibiza". Su propuesta incluye "faldas infinitas, tops bordados, volantes, capas, puntillas y una amplia variedad de texturas".

Tony Bonet: la firma del diseñador, que el Consell destaca que está "definida por la artesanía y la denominación de origen", pone el foco en "la calidad del patrón, el corte y la confección, tanto en colecciones como en su línea nupcial". Su inspiración parte de los orígenes de Adlib y de la artesanía ibicenca, combinada con nuevas tendencias.

Ibiza Stones: la firma creada por Catalina Kim llega con una propuesta inspirada en "la energía libre de Ibiza y un estilo que fusiona carácter rock y glamour", valora el Consell. Presenta una selección de piezas prêt-à-porter combinadas con conjuntos exclusivos elaborados artesanalmente en su taller de la isla.