Vuelos desde 20 euros para viajar desde Ibiza a Mallorca y Menorca

Air Nostrum lanza esta medianoche una campaña promocional de cinco días para las rutas interinsulares de Baleares. Los precios comienzan en 20 euros para las conexiones entre Mallorca e Ibiza y Menorca, mientras parten desde 31 euros para la conexión entre Ibiza y Menorca con escala en Palma.

Esta promoción estará operativa hasta el lunes 9 de febrero a las 23.59 horas, anuncia la aerolínea.

Se podrá viajar con estos precios entre el 3 de marzo y el 12 de junio de 2026, que es la última fecha en la que se puede comprar el vuelo de regreso. Las plazas son limitadas. Los billetes se pueden comprar en la web de la aerolínea o en agencias de viajes.

Rebajas para no residentes

Los no residentes también contarán con ofertas ventajosas durante estos días de promoción. Los precios en los vuelos que salen de Mallorca y van a Menorca e Ibiza comienzan en 65 euros ida y vuelta, mientras que para la conexión Ibiza-Menorca con escala en Palma la promoción comienza en 109 euros para los no residentes.