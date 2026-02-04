Vecinos de Ibiza insatisfechos por la falta de suministro en Ibiza: "Encargué una bombona para mi madre de 93 años y se negaron a subirlo a un primer piso"

"Llevo dos semanas sin recibir los encargos de butano". Esta es la frase que más se repite entre los clientes insatisfechos por el servicio de reparto y atención de Gas Ibiza. Al parecer, en plena ola de borrascas y bajas temperaturas, existe un número considerable de personas que, sin motivo aparente, no han recibido el encargo de gas butano solicitado.

Una vecina de Puig d'en Valls, que ha querido permanecer en el anonimato, hace varias semanas hizo su pedido habitual y se encontró con una situación insólita, ya que según comenta "llevamos 25 años viviendo en este barrio y nunca me habían puesto problemas a la hora del reparto". La mujer ha explicado que en el momento en el que el repartidor llamó para avisar de la entrega, tras equivocarse de calle y "tratarla con malos modos" por su equivocación, se negó a hacer el intercambio de bombonas "porque era un primer piso, apenas 10 escalones" por riesgos laborales.

Pagar una propina a cambio de butano

Este testimonio no es un caso aislado. Según relatan testigos presenciales a este Diario, que acudieron a la oficina de Gas Ibiza para presentar una queja por no haber recibido el pedido de suministro comprobaron que, en ese mismo momento, otra persona se encontraba realizando una reclamación por el mismo motivo. El testigo ha explicado a este medio que le sorprendió con la indiferencia con la que la administrativa de la distribuidora trataba a la mujer, que llevaba dos semanas sin recibir su encargo. "Una vecina de Ibiza que vive en un quinto piso sin ascensor, por lo que se negaban a subirle la bombona de butano pese a que su marido tiene discapacidad física", explica.

La respuesta de la oficinista fue que, aunque esa persona tiene una discapacidad física que le impide subir personalmente las bombonas, "no vive sola, por lo que el repartidor no hará la entrega hasta el quinto piso", detalla el testigo, que asegura que la única solución que la misma administrativa prestó a la mujer fue "pagar una propina" a un "chico que se dedica a hacer horas extras", concluyen los testigos presenciales.

Captura de las reseñas publicadas por usuarios en el portal de Google. / DI

"Nunca me llegan las bombonas"

Las quejas se multiplican en las reseñas publicadas en Google. Varios usuarios denuncian insatisfacción por el mismo motivo que los testimonios anteriores, por malos tratos por parte del personal de la distribuidora y por no cumplir con los plazos de entrega. Una usuaria que ha querido compartir su situación a través del apartado de reseñas online, detalla en su mensaje tratarse de "una de tantas personas a la que nunca le llegan las bombonas solicitadas en la página web, da igual que se paguen de antemano o no. Tienen que poner una solución a esta situación, hay personas que no conducen y no pueden ir a recoger la bombona". Además, anima a otras personas a poner las reclamaciones pertinentes para "ver si sirve de algo".

Hace un mes, otro usuario relata otra situación parecida: "No cogen el teléfono. Y cuando consigo que lo cojan y pido el butano, se equivocan de repartidor y zona y nunca me llegaron. El servicio de oficina es muy malo". Otro caso, apenas 9 meses atrás, otra usuaria comenta su mala experiencia tras descubrir que el itinerario de entrega en su zona había cambiado de dos días a uno: "Sube el repartidor a casa y me deja solo una de las dos bombonas solicitadas y me dice que si quiero la otra baje a la calle a por ella, que él no está obligado ni siquiera a subir una. Llamo a la oficina para saber si esto es así y me dicen que sí, que las cosas están cambiando" concluye su mensaje.

Captura de las reseñas publicadas por los usuarios en el portal de Google. / DI

Aunque se pueda pensar que se trata de un desabastecimiento, comercios de carretera como Es Cruce en la carretera de Sant Joan que cuentan con un punto de venta de bombonas, aseguran que por su parte "cada mañana recibimos a un camión que nos suministra 35 botellas, siempre puntuales". Al parecer, la problemática que les afecta es el cierre de puestos de venta como el suyo, por lo que todos los clientes que realizaban sus compras en otras zonas ahora se trasladan hasta el puesto y "terminan rápido con las bombonas disponibles".

Por parte de la distribuidora Gas Ibiza, con la que este Diario se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones y no ha recibido respuesta por su parte, han prescindido de dar explicaciones ante estas situaciones y, según ha indicado la propia gerente "no son ellos quienes tienen que aplicar el procedimiento pertinente, sino Repsol", pese a que las quejas son por parte de sus propios clientes por el servicio recibido.