Swedish House Mafia anuncia su esperado regreso a Ushuaïa Ibiza con 12 fechas

Swedish House Mafia confirma su regreso a la isla con una residencia como headliners en Ushuaïa Ibiza. El grupo formado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, nominado a los GRAMMY®, se pondrá al frente del escenario cada domingo entre el 28 de junio y el 13 de septiembre, en una serie de 12 fechas.

"Ibiza siempre ha sido una parte fundamental de nuestra historia, y regresar a la isla para encabezar una residencia en Ushuaïa es como volver a casa. Nuestros fans lo son todo para nosotros, y nada de esto sería posible sin su apoyo. Tenemos muchas ganas de volver este verano y reunirnos de nuevo para crear nuevos recuerdos juntos", señala el grupo en declaraciones incluidas en el anuncio de The Night League.

Una nueva era estética para un regreso "histórico"

Según la información difundida por la compañía, la residencia presentará la nueva identidad visual de Swedish House Mafia, desarrollada dentro de su era 3.0. La propuesta combina una estética de inspiración brutalista con una producción de carácter cinematográfico, con referencias claras al mundo de la moda y la arquitectura. Esta evolución, añaden, ya se ha reflejado en sus actuaciones internacionales más recientes, planteando cada show como un "acontecimiento cultural".

The Night League enmarca este regreso en la relación de Swedish House Mafia con la isla desde principios de los años 2000, y recuerda que sus actuaciones contribuyeron a elevar los estándares de producción y a impulsar el modelo de grandes residencias. Esta será la quinta vez que el trío encabeza la programación del venue.

Sobre Swedish House Mafia

Formado en 2008, el trío se consolidó como uno de los proyectos más influyentes de la música electrónica contemporánea, llevando el house a grandes recintos con una producción ambiciosa y una identidad artística marcada. Singles como 'Save the World' y 'Don’t You Worry Child' les valieron nominaciones a los Grammy y certificaciones multiplatino.

En 2022 publicaron su primer álbum de estudio, ‘Paradise Again’, fruto de casi dos años de trabajo y con colaboraciones de The Weeknd, Sting, A$AP Rocky, Ty Dolla $ign, Seinabo Sey y Fred again. El disco debutó en el número uno de las listas Billboard Dance/Electronic Albums y UK Dance Albums Chart, e inició una gira mundial con paradas en 29 ciudades de 11 países.

En 2023 y 2024, Swedish House Mafia retomó su actividad en directo con actuaciones en Tomorrowland, Brooklyn Mirage y su primera residencia en Ibiza, además de publicar nuevos lanzamientos como 'Ray of Solar', 'Lioness' (junto a Niki & The Dove) y 'Finally' (con Alicia Keys). En 2025 presentaron Superhuman, su nuevo hogar creativo y sello discográfico, concebido como plataforma para futuros lanzamientos del grupo y para impulsar talento emergente.