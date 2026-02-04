Tres claves para protegerte del viento en Ibiza

Los Bomberos de Ibiza han difundido a través de sus redes sociales un vídeo informativo publicado por Protección Civil, en el que explican las principales medidas de prevención y autoprotección que la población debe tener en cuenta ante situaciones de fuertes vientos, un fenómeno meteorológico que puede entrañar riesgos tanto en zonas urbanas como en espacios naturales y costeros.

Según recuerda Bomberos, "el viento es el movimiento del aire" con relación a la superficie terrestre y su velocidad puede variar desde niveles flojos y moderados hasta vientos muy fuertes o incluso huracanados. En cualquiera de estos casos, puede ir acompañado de rachas de mayor intensidad que incrementan el peligro.

Medidas de prevención de incidentes

En el ámbito doméstico, recomiendan cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, así como retirar macetas u otros objetos que puedan caer a la vía pública y provocar accidentes. Si la persona se encuentra en la calle, en el campo o en zonas costeras, es fundamental extremar las precauciones.

En entornos urbanos, los Bomberos aconsejan alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse, además de prestar atención al mobiliario urbano, grúas u otros elementos susceptibles de caer o ser arrastrados por el viento. En la montaña, se debe evitar acercarse a acantilados, mientras que en zonas costeras es importante mantenerse alejado de paseos marítimos y espigones, ya que el oleaje y las fuertes mareas pueden arrastrar a las personas, aunque el riesgo no siempre sea evidente. También se recomienda evitar la navegación.

En caso de tener que desplazarse en vehículo, lo más prudente es evitar los viajes cuando se registren vientos de velocidad máxima. Si el desplazamiento es estrictamente necesario, se debe moderar la velocidad, sujetar el volante con firmeza, aumentar la distancia de seguridad y extremar la precaución, especialmente si se conduce un vehículo de grandes dimensiones o con remolque.

Por último, los efectivos de seguridad subrayan la importancia de mantener la calma ante cualquier emergencia. Aunque el miedo puede aparecer en estas situaciones, la serenidad y el autocontrol son claves para tomar mejores decisiones y transmitir tranquilidad a las personas del entorno. Conocer y recordar las medidas de autoprotección puede resultar decisivo para afrontar con seguridad episodios de fuertes vientos.