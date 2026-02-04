Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico'La vida islados'Relevo Mercat NouEl tiempo en Ibiza
instagramlinkedin

Ibiza

Un tren de satélites 'Starlink' cruza el cielo de Ibiza

La hilera de puntos luminosos llama la atención de muchos ibicencos

Los satélites Starlink captados este martes en el cielo de Ibiza

Los satélites Starlink captados este martes en el cielo de Ibiza / Uffe Korshøj

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Una hilera de puntos luminosos avanzando en fila y a gran velocidad llamó la atención este martes por la tarde a muchos residentes en Ibiza. Se trata del conocido tren de satélites Starlin, que, una vez más, ha atravesado el cielo de la isla. Un lector, Uffe Korshøj, captaba la escena a las 19.45 horas.

Este fenómeno se produce cuando varios satélites de la constelación de SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, pasan agrupados y reflejan la luz del Sol poco después del atardecer (o antes del amanecer), creando ese efecto de 'cadena' de luces que a menudo sorprende a quienes lo ven por primera vez.

Se calcula que ya hay en órbita unos 5.000 satélites de Space X como estos, cuyo objetivo final es ofrecer cobertura de internet a todos los rincones de la Tierra. 

Noticias relacionadas y más

No es la primera vez que pasan por las Pitiusas y tampoco será la última. Para saber cuándo se verán de nuevo, existen diversas webs que facilitan el rastreo, como  'See a Satellite Tonight', que proporciona información sobre la hora exacta de la visibilidad, su ubicación y la dirección a la que se desplazarán, o la plataforma Find Starlink.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  6. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

La regulación de vehículos en Ibiza se levanta a principio y final de la temporada

La regulación de vehículos en Ibiza se levanta a principio y final de la temporada

Limitación al desembarco de coches en Ibiza: Multas de hasta 30.000 euros para infractores reincidentes

El Consell de Ibiza reduce el número de coches de fuera que podrán entrar en verano en la isla

El Consell de Ibiza reduce el número de coches de fuera que podrán entrar en verano en la isla

Un tren de satélites 'Starlink' cruza el cielo de Ibiza

Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: "Adoptar es meter luz en tu casa", afirma su nuevo dueño

Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: "Adoptar es meter luz en tu casa", afirma su nuevo dueño

Condenan a Vueling por cobrar el equipaje de mano: tendrá que devolver 50 euros

Condenan a Vueling por cobrar el equipaje de mano: tendrá que devolver 50 euros

La presión humana en Ibiza es menos de la mitad en invierno que durante la temporada

La presión humana en Ibiza es menos de la mitad en invierno que durante la temporada

TEDxIbiza regresa el 14 de marzo con la edición 2026 dedicada a la cultura como motor de conexión social

TEDxIbiza regresa el 14 de marzo con la edición 2026 dedicada a la cultura como motor de conexión social
Tracking Pixel Contents