Ibiza
Un tren de satélites 'Starlink' cruza el cielo de Ibiza
La hilera de puntos luminosos llama la atención de muchos ibicencos
Una hilera de puntos luminosos avanzando en fila y a gran velocidad llamó la atención este martes por la tarde a muchos residentes en Ibiza. Se trata del conocido tren de satélites Starlin, que, una vez más, ha atravesado el cielo de la isla. Un lector, Uffe Korshøj, captaba la escena a las 19.45 horas.
Este fenómeno se produce cuando varios satélites de la constelación de SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, pasan agrupados y reflejan la luz del Sol poco después del atardecer (o antes del amanecer), creando ese efecto de 'cadena' de luces que a menudo sorprende a quienes lo ven por primera vez.
Se calcula que ya hay en órbita unos 5.000 satélites de Space X como estos, cuyo objetivo final es ofrecer cobertura de internet a todos los rincones de la Tierra.
No es la primera vez que pasan por las Pitiusas y tampoco será la última. Para saber cuándo se verán de nuevo, existen diversas webs que facilitan el rastreo, como 'See a Satellite Tonight', que proporciona información sobre la hora exacta de la visibilidad, su ubicación y la dirección a la que se desplazarán, o la plataforma Find Starlink.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza