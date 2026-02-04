Un tren de satélites 'Starlink' cruza el cielo de Ibiza

Una hilera de puntos luminosos avanzando en fila y a gran velocidad llamó la atención este martes por la tarde a muchos residentes en Ibiza. Se trata del conocido tren de satélites Starlin, que, una vez más, ha atravesado el cielo de la isla. Un lector, Uffe Korshøj, captaba la escena a las 19.45 horas.

Este fenómeno se produce cuando varios satélites de la constelación de SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, pasan agrupados y reflejan la luz del Sol poco después del atardecer (o antes del amanecer), creando ese efecto de 'cadena' de luces que a menudo sorprende a quienes lo ven por primera vez.

Se calcula que ya hay en órbita unos 5.000 satélites de Space X como estos, cuyo objetivo final es ofrecer cobertura de internet a todos los rincones de la Tierra.

No es la primera vez que pasan por las Pitiusas y tampoco será la última. Para saber cuándo se verán de nuevo, existen diversas webs que facilitan el rastreo, como 'See a Satellite Tonight', que proporciona información sobre la hora exacta de la visibilidad, su ubicación y la dirección a la que se desplazarán, o la plataforma Find Starlink.