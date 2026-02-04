TEDxIbiza regresa el 14 de marzo con la edición 2026 dedicada a la cultura como motor de conexión social

TEDxIbiza celebrará su cuarta edición el próximo 14 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos de Santa Eulalia, con el lema ‘Thinking Cultura’. La organización plantea esta edición como un espacio para reflexionar sobre el papel de la cultura en la forma en que las personas se relacionan, construyen comunidad y responden al cambio, en un contexto en el que el debate público —según indica la nota— se ha alejado de la experiencia cotidiana y puede amplificar la división en lugar de favorecer el entendimiento.

Como parte del movimiento global TEDx, el encuentro reunirá durante una jornada completa a voces locales e internacionales vinculadas al arte, la tecnología, el impacto social y la narración de historias. El programa de 2026 propone analizar la cultura como una fuerza dinámica capaz de influir en valores, política, identidad y formas de conexión, en un momento en el que la cultura popular evoluciona con rapidez, impulsada en gran medida por plataformas digitales y algoritmos.

A lo largo del día, las charlas y actuaciones abordarán cuestiones como la memoria cultural, la narrativa y la pertenencia, la responsabilidad medioambiental, las industrias creativas, el cambio tecnológico y la bondad como forma de acción social.

Los ponentes

Entre los ponentes anunciados figuran Federico Buyolo, director de la Fundación Ortega-Marañón; Isobel Bruce, activista y narradora; Maggie Civantos, actriz, directora y fundadora de MeP Lab; Joshua Coombes, autor y fundador de Do Something for Nothing; Sophie Schnapp, vinculada a EarthPercent; y Rafael Tur, activista ecológico y defensor del agua con sede en Ibiza.

El programa incluirá además actuaciones en directo de Toni Costa, Héctor Koa e Isadora Mulvey. Tras la jornada, la organización propone continuar la velada con el evento oficial TEDxIbiza AfterWords en Amarulino a partir de las 19:00 horas, con un menú para compartir y un espacio para conversar con ponentes, artistas y el equipo.

TEDxIbiza destaca también el apoyo de sus socios, entre los que se encuentran Island Hospitality, Consell de Ibiza–Ibiza Travel, el Ayuntamiento de Santa Eulalia, L’Officiel, Puga Constructions, Terravita, Live Life Devotion y Blakstad Designs.