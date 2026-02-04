Esta es la tarta de queso de Ibiza que compite por ser la mejor de España
Un local de Ibiza lleva al concurso, que se celebra en Madrid este fin de semana, sus dos propuestas más potentes
Ibiza vuelve a colarse en el mapa gastronómico nacional gracias a una propuesta que reivindica el producto local y la tradición. El local La Gula Ibiza presentará en The Champion Cheesecake dos propuestas para convertir una de sus tartas en la mejor de España: 'La Payesa' y 'Hulk'. El concurso se celebra en Madrid del 5 al 8 de febrero.
La propuesta ibicenca 'La Payesa' apuesta por una tarta de queso clásica, con base crujiente de galleta y una receta que combina queso crema con queso de cabra payés de Ses Cabretes. El objetivo no es solo competir en sabor, sino también "poner en valor y preservar el auténtico queso payés ibicenco", un producto estrechamente ligado a la identidad gastronómica de la isla, apuntan desde el local.
Según sus creadores, 'La Payesa' destaca por su "cremosidad y equilibrio, manteniendo una textura suave y un sabor reconocible que conecta directamente con la tradición local, sin renunciar a una elaboración cuidada y actual".
Por su parte, 'Hulk' es una propuesta "más atrevida y moderna, con base de galleta crujiente, queso crema mezclado con pistacho y coronada con cremino de pistacho, chocolate blanco rallado y pistacho natural". Según sus creadores, es "intensa, elegante y perfecta para los amantes del pistacho".
Así es el concurso que se celebra en Madrid
El certamen The Champion Cheesecake, que se celebra durante cuatro días en la capital, reúne a algunas de las mejores tartas de queso del país y evalúa las propuestas a partir de varios criterios de votación: sabor, textura, presentación, originalidad y la base, uno de los elementos clave en este tipo de elaboraciones.
Durante el evento, el público y el jurado podrán degustar las distintas propuestas y decidir cuál se alza finalmente con el reconocimiento a la mejor tarta de queso de España, un título que este año puede tener sabor a Ibiza.
