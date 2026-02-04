Esta es la tarta de queso de Ibiza que compite por ser la mejor de España

Ibiza vuelve a colarse en el mapa gastronómico nacional gracias a una propuesta que reivindica el producto local y la tradición. El local La Gula Ibiza presentará en The Champion Cheesecake dos propuestas para convertir una de sus tartas en la mejor de España: 'La Payesa' y 'Hulk'. El concurso se celebra en Madrid del 5 al 8 de febrero.

La propuesta ibicenca 'La Payesa' apuesta por una tarta de queso clásica, con base crujiente de galleta y una receta que combina queso crema con queso de cabra payés de Ses Cabretes. El objetivo no es solo competir en sabor, sino también "poner en valor y preservar el auténtico queso payés ibicenco", un producto estrechamente ligado a la identidad gastronómica de la isla, apuntan desde el local.

Según sus creadores, 'La Payesa' destaca por su "cremosidad y equilibrio, manteniendo una textura suave y un sabor reconocible que conecta directamente con la tradición local, sin renunciar a una elaboración cuidada y actual".

Por su parte, 'Hulk' es una propuesta "más atrevida y moderna, con base de galleta crujiente, queso crema mezclado con pistacho y coronada con cremino de pistacho, chocolate blanco rallado y pistacho natural". Según sus creadores, es "intensa, elegante y perfecta para los amantes del pistacho".

Así es el concurso que se celebra en Madrid

El certamen The Champion Cheesecake, que se celebra durante cuatro días en la capital, reúne a algunas de las mejores tartas de queso del país y evalúa las propuestas a partir de varios criterios de votación: sabor, textura, presentación, originalidad y la base, uno de los elementos clave en este tipo de elaboraciones.

Durante el evento, el público y el jurado podrán degustar las distintas propuestas y decidir cuál se alza finalmente con el reconocimiento a la mejor tarta de queso de España, un título que este año puede tener sabor a Ibiza.