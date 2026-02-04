Día contra el cáncer
Santa Eulària se suma al Día Mundial contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto institucional
La alcaldesa, Carmen Ferrer, preside el acto y lee el texto
El Ayuntamiento de Santa Eulària se ha sumado este miércoles a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto institucional, que ha tenido lugar a las puertas de la Casa Consistorial.
El acto ha estado presidido por la alcaldesa, Carmen Ferrer, quien ha leído el texto en representación de la corporación municipal, como muestra de apoyo a las personas que padecen esta enfermedad, a sus familias y a los profesionales sanitarios que trabajan en su prevención, investigación y tratamiento.
Con este gesto simbólico, el Ayuntamiento ha querido reafirmar su compromiso con la sensibilización social, la prevención y la importancia de la detección precoz, así como expresar su respaldo a las iniciativas que promueven hábitos de vida saludables y la investigación médica.
