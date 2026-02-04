Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día contra el cáncer

Santa Eulària se suma al Día Mundial contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto institucional

La alcaldesa, Carmen Ferrer, preside el acto y lee el texto

Lectura del manifiesto.

Lectura del manifiesto. / A.S.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària se ha sumado este miércoles a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto institucional, que ha tenido lugar a las puertas de la Casa Consistorial.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa, Carmen Ferrer, quien ha leído el texto en representación de la corporación municipal, como muestra de apoyo a las personas que padecen esta enfermedad, a sus familias y a los profesionales sanitarios que trabajan en su prevención, investigación y tratamiento.

Con este gesto simbólico, el Ayuntamiento ha querido reafirmar su compromiso con la sensibilización social, la prevención y la importancia de la detección precoz, así como expresar su respaldo a las iniciativas que promueven hábitos de vida saludables y la investigación médica.

