Fiestas
Sant Antoni Rural ya tiene fecha: desayuno con sobrasada, paseos en carro y torrada popular
La jornada festiva, abierta a todos los públicos, tiene como objetivo acercar el mundo del campo y las tradiciones rurales a la población
Sant Antoni acogerá el próximo domingo 8 de febrero una nueva edición de Sant Antoni Rural, una jornada festiva abierta a todos los públicos que tiene como objetivo acercar el mundo del campo y las tradiciones rurales a la población. El evento, que alcanza su decimonovena edición, se celebrará a partir de las 11 horas en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni y forma parte del programa de las fiestas del municipio.
La presentación de esta cita ha contado con la participación del concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa; el de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur; y el presidente y el gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Toni Tur y Joan Antoni Prats. Todos han destacado la importancia de una iniciativa que "pone en valor el sector primario ibicenco y sus tradiciones", al tiempo que fomenta la participación ciudadana.
Miguel Ángel Costa subraya el carácter familiar y lúdico de la jornada, con actividades durante todo el día para grandes y pequeños, mientras que Toni Tur señala que Sant Antoni Rural "se ha consolidado como una fecha de referencia para la cooperativa", estrenando este año un nuevo formato pensado para disfrutar y dar a conocer el campo ibicenco. Por su parte, Miguel Tur destaca el papel del producto local y de kilómetro cero, tanto a nivel económico como turístico.
Programa de Sant Antoni Rural
La jornada se inaugurará a las 11 horas con una demostración de ball pagès seguida de un desayuno con sobrasada para dar la bienvenida a vecinos y visitantes. A lo largo del día habrá mercado de productos locales, talleres y actividades artesanales, además de propuestas para el público infantil, como juegos organizados por Jugaroix, una llaurada pagesa y paseos en carro para niños y niñas entre las 13 y las 14 horas.
Uno de los momentos más esperados de la mañana será el IV Verro Kids a las 11.30 horas, una divertida competición de estilo payés en la que podrán participar menores de tres a 14 años, con un circuito de obstáculos. La prueba se completará con un concurso de disfraces, que premiará la creatividad de los participantes más originales.
El ambiente festivo continuará a las 13 horas con el XII Verro Olímpic, dirigido a equipos formados por dos personas adultas mayores de 18 años que deberán competir disfrazadas. Esta popular prueba estrena este año nuevo formato y nuevo circuito, con distintos retos cronometrados a lo largo del recorrido. Los tres mejores equipos recibirán premio.
La vertiente gastronómica tendrá especial protagonismo a las 14 horas con una torrada popular, acompañada de repostería ibicenca, además de un menú infantil. La comida estará amenizada por la música en directo del grupo ibicenco La Calle.
