La regulación de vehículos en Ibiza se levanta a principio y final de la temporada

La regulación de la entrada de vehículos de fuera de Ibiza, que se reduce a un cupo máximo de 18.918 autorizaciones diarias respecto a las 20.618 permitidas el año pasado, este verano va a estar en vigor durante un mes menos que la temporada pasada. Tal y como consta en la propuesta de acuerdo del Consell, que ahora se encuentra en periodo de exposición pública, los automóviles afectados deberán contar con el correspondiente permiso para desembarcar y circular en la isla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, mientras que en 2025 las restricciones abarcaban la totalidad de ambos meses.

El documento del Consell, que queda pendiente de su aprobación definitiva por el pleno de la institución, justifica esta reducción del calendario de restricciones a partir de las fechas concretas en las que se constató una saturación de las carreteras locales. A principios de junio y finales de septiembre no se llegó a ese exceso de vehículos, según el estudio técnico elaborado por la consultoría de transportes e ingeniería Movytrans.

De la misma manera, el calendario de aplicación de las restricciones de cara a 2027 puede volver a modificarse, tanto para adelantarlo como para retrasarlo, en función de la diferencia que se registre entre las matriculaciones de fuera circulando y el cupo permitido, siempre computando en periodos de quince días.

Si del 15 al 30 del próximo mes de junio el número de autorizaciones superara el 85% del cupo de vehículos permitidos, el año que viene podría adelantarse de nuevo su entrada en vigor al 1 de junio. Por contra, si desembarcara un porcentaje inferior de automóviles en esas dos primeras semanas, en 2027 cabría la posibilidad de posponerse hasta julio.

Objetivos en dos años

El Consell contemplaba que la temporada pasada iba a servir de prueba piloto para ir ajustando un cupo de vehículos definitivo, con lo que se fijó un tope prudente de 20.168 autorizaciones. A partir del estudio de movilidad encargado por la propia institución, se marcó el objetivo de ir eliminando cada año 500 automóviles de este cupo hasta 2030.

Sin embargo, finalmente se ha decidido acelerar este calendario y en 2026 se concederán 1.250 permisos menos para las matrículas de fuera, la misma cantidad que se prevé restar en 2027, cuando ya se alcanzaría el techo máximo de vehículos establecido en el estudio de movilidad.