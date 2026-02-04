Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico'La vida islados'Relevo Mercat NouCa ses Castellones
instagramlinkedin

El álbum

Un reencuentro en el Palladium Can Misses

Un reencuentro en el Palladium Can Misses | VICENT MARÍ

Un reencuentro en el Palladium Can Misses | VICENT MARÍ

Siempre es especial recibir a toda una leyenda del fútbol español en Ibiza como Fernando Torres, que acudió como entrenador del Atlético de Madrid B para medirse a la UD Ibiza. El más emocionado fue Labi Champions, que abrazó al exjugador antes del encuentro que los colchoneros perdieron 2-0.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  6. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

La Aemet alerta: vuelven los avisos por mala mar y viento a Ibiza y Formentera

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Un reencuentro en el Palladium Can Misses

Tracking Pixel Contents