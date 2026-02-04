Rechazo y desconfianza en Ibiza ante la baliza V16: "te quedas tirado y cualquier delincuente sabe dónde estás para ir a robarte"

"La baliza V16 es como el que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene nada", humoriza la diseñadora Melania Piris, residente en Ibiza, cuando este diario le pregunta sobre la utilidad del nuevo elemento de seguidad obligatorio desde principios de año. Y es que, la implantación de la baliza V16 como sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia no termina de convencer a los conductores en Ibiza. A pie de calle, las opiniones recogidas por este diario reflejan un profundo escepticismo sobre su utilidad real, su seguridad y, sobre todo, sobre las implicaciones que tiene en materia de privacidad.

Melania reconoce que compró la baliza por miedo a las sanciones anunciadas. "La tengo porque como amenazaban con esas multas descomunales me la compré, pero ya la he probado y no sirve para absolutamente nada", asegura.

Juan José va un paso más allá y considera que el dispositivo puede ser incluso más peligroso que los antiguos triángulos. "Yo creo que es más peligroso que los triángulos de toda la vida", afirma. Una opinión que comparten Gustavo y Andrés, repartidores que pasan muchas horas en carretera. "El triángulo es más seguro porque lo pones a metros y lo respetan más que una luz. En una curva o una intersección esa baliza no se va a ver nada", explican.

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario? / DI

Maite también duda de su eficacia en condiciones reales: "No va a ser nada práctica porque en un badén, a la luz del día, no se va a ver". Juan José coincide y cree que el sistema "no está bien pensado del todo" y que "deberían haberle dado una vuelta antes".

La geolocalización al encender la baliza: "están violando mi intimidad"

Más allá de la visibilidad, uno de los aspectos que más inquietud genera es la geolocalización. Algunos entrevistados sabían que la baliza permite localizar el vehículo, pero desconocían que existe una aplicación que muestra en tiempo real qué conductores han activado el dispositivo, e incluso aquellas balizas que han estado activas recientemente. Al conocer este dato, la reacción fue de sorpresa y preocupación.

"El problema viene cuando hay una aplicación que muestra que hay una persona tirada en una situación complicada, a lo mejor en mitad del campo, sin otra ayuda más que esperar a que venga la Guardia Civil… o que venga otra persona interesada en ver quién tiene problemas", advierte Maite. José es aún más directo: "Tú te quedas tirado y cualquier delincuente sabe dónde estar y te puede robar en cualquier momento".

Juan José resume el sentir general: "Al final estás violando mi intimidad, porque nadie tiene por qué saber dónde estoy yo". Para José, la medida es "una barbaridad, un horror, una gilipollez" y añade que "alguno se estará llevando la pasta".

Maite opina que estar geolocalizados no es seguro. / S.G

La sensación de que la baliza V16 responde más a intereses económicos que a la seguridad vial es unánime entre los entrevistados. "Cada vez nos quieren sacar más el dinero, ya no saben ni qué inventarse ni por dónde cogernos a los trabajadores", lamenta Gustavo. Melania lo tiene claro: "Esto es para generar negocio, está clarísimo".

Gustavo ironiza sobre el control que supone el dispositivo: "La luz es como mi tóxica, nos quieren tener localizados. ¿Qué será lo siguiente, que nos envíen un WhatsApp? Parece el Tinder".

Mientras la baliza V16 avanza hacia su obligatoriedad, en las carreteras de Ibiza crece la sensación de que, lejos de aportar seguridad, el nuevo sistema deja demasiadas sombras abiertas.