El PSOE de Sant Antoni propone agilizar la construcción de vivienda protegida sin esperar al nuevo PGOU

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Antoni llevará al próximo pleno una moción para acelerar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) mediante modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico, sin tener que esperar a la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, advierte en una nota de la "gravedad extrema" de la crisis de vivienda que sufre el municipio y subraya que "no se puede esperar varios años a que el nuevo PGOU sea una realidad". En este sentido, recuerda que el actual equipo de gobierno del PP ya ha impulsado modificaciones puntuales en otros terrenos "para resolver problemas concretos", por lo que considera que ahora debe hacerse lo mismo para afrontar "el problema más grave que afecta al conjunto de los vecinos y vecinas: la falta de vivienda asequible".

El nuevo PGOU prevé la creación de zonas para 1.000 viviendas de protección oficial, con el objetivo de alcanzar el 30% de vivienda protegida, tal y como establece la ley. Sin embargo, desde el PSOE consideran que los largos plazos de tramitación urbanística hacen inviable esperar su aprobación en un contexto de emergencia habitacional, que afecta de manera especial a jóvenes y familias trabajadoras.

"Creemos muy necesario que todos los grupos municipales nos pongamos de acuerdo para iniciar estas modificaciones puntuales cuanto antes. La gente necesita soluciones ahora, no dentro de tres o cuatro años", insiste Lorenzo.

"Respuesta más rápida"

La moción insta al Ayuntamiento a realizar de "forma inmediata" una modificación puntual de los terrenos destinados a vivienda protegida, con el fin de ofrecer una "respuesta más rápida a la situación de falta de vivienda que vive Sant Antoni".

El Grupo Socialista hace además un "llamamiento al consenso y al apoyo del resto de fuerzas políticas" porque advierte de que el acceso a la vivienda es "un reto que exige la máxima unidad política para dar soluciones efectivas a los vecinos del municipio".