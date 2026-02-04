Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

"He perdido el final de verano, las Navidades de 2025 y, al permanecer los calendarios bloqueados desde octubre, no puedo registrar reservas para 2026, por lo que estoy arriesgando la temporada de este año", denuncia la propietaria de una vivienda en Sant Josep afectada por la duplicidad de registros que genera el Real Decreto de alquileres de corta duración.

La duplicidad surge porque la normativa nacional establece un "registro único" en el Registro de Propiedad y el de Bienes Inmuebles, pero a nivel autonómico e insular (como ocurre en Ibiza), las consellerías cuentan con su propio registro como autoridades competentes en materia de ordenación turística. La Comisión Europea emitió hace dos semanas una notificación en la que insta a las autoridades españolas a solucionar esta duplicidad antes del 20 de mayo de 2026.

Desde el 1 de julio, los propietarios sin registro único no pueden anunciar sus alojamientos en plataformas digitales, lo que afecta a esta propietaria, que prefiere mantenerse en el anonimato, y a al menos 325 propietarios más, según el Consell de Ibiza.

Siete días para enmendar correcciones

La propietaria con la que ha contactado Diario de Ibiza explica que completó los trámites del registro único en mayo del año pasado y, tras recibir el registro provisional, el definitivo no llegó: "La resolución decía que no nos lo daban y que teníamos siete días para enmendar las correcciones". En este caso, el Registro de la Propiedad número dos de Ibiza exigía que la vivienda, una casa payesa, se adaptase a la nueva Ley Hipotecaria porque, según alegaban, "las escrituras estaban anticuadas".

La propiedad de la ibicenca está inscrita en el Registro Insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Ibiza y se alquila desde hace diez años. Tiene dos hipotecas concedidas y, señala que, en estos casos, no hubo "ningún problema con las escrituras". Sin embargo, critica que el registro de la propiedad "echó toda la documentación atrás" ante la normativa que establece el registro de alquileres de corta duración.

"Les llevé notas registrales antiguas, pero en siete días fue imposible conseguir la documentación. La ley Hipotecaria pide declaración de obra nueva, las coordenadas UTM, el informe de infracciones urbanísticas, etc.", enumera la mujer, que añade que, esta tramitación: "Ha llevado seis meses de arquitecto, abogados y, ahora, notaría".

A la espera de que no haya más subsanaciones

En este tiempo, ha podido mantener las reservas que se realizaron antes del 1 de julio: "Por lo que trabajamos hasta el cinco de octubre, pero luego tuvimos que cerrar puertas", lamenta, y denuncia: "Es cuestión de papeleo y de actualizar las escrituras, no de construcción ni de requisitos como los que a veces pide el registro de turismo, como que se cuente con accesos para discapacitados o que se supriman barreras arquitectónicas".

A pesar de la notificación de la Comisión Europea, la propietaria apunta que hasta que no haya una resolución definitiva, se centra en la entrega de documentos: "Mi pesar es que ahora tenemos que volver a hacer la solicitud de registro único y rezo para que no haya más subsanaciones, porque hay gente que se ha quedado atascada hasta en tres ocasiones".