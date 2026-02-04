Así es el palacio del siglo XVI que está a la venta en pleno centro histórico de Ibiza

Un palacio del siglo XVI situado en el corazón de Dalt Vila, el recinto amurallado de Ibiza declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha salido recientemente al mercado inmobiliario. Se trata del Palacio Maneskin, una propiedad singular por su antigüedad, dimensiones y ubicación dentro del casco histórico de la ciudad.

"El inmueble se levanta tras un arco de entrada monumental y se distribuye en cuatro plantas, combinando elementos arquitectónicos originales con una rehabilitación integral adaptada a los estándares actuales de habitabilidad. La vivienda cuenta con 599 metros cuadrados de superficie construida sobre una parcela de 1.666 metros cuadrados, una extensión poco habitual dentro del entramado medieval de Dalt Vila", explica el anuncio.

El palacio dispone de seis dormitorios dobles y seis baños, con estancias diseñadas para mantener una temperatura estable durante todo el año gracias a los gruesos muros originales, la climatización integral y un sistema de calefacción por suelo radiante. Los espacios interiores conservan materiales y texturas tradicionales, integrados con soluciones contemporáneas en baños, salones y cocina.

Esta es la distribución de la vivienda

El anunciante indica que la distribución incluye varios salones, una cocina de diseño actual, distintas zonas exteriores y una piscina privada, algo excepcional en una propiedad de estas características dentro del casco histórico, reitera. Las terrazas ofrecen vistas panorámicas de 360 grados sobre la ciudad de Ibiza, el mar y la isla de Formentera.

"Su ubicación permite acceder a pie a las calles empedradas de Dalt Vila, donde se concentran restaurantes, pequeñas tiendas, galerías de arte y edificios históricos. La playa de es Molins se encuentra a escasa distancia, mientras que zonas como ses Salines o el aeropuerto de Ibiza están a pocos minutos en coche", destaca el anuncio.