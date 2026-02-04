La muestra fotográfica con la que puedes viajar a la Ibiza de 1980

El Centro de Cultura de Can Jeroni, en Sant Josep, inaugura este viernes 6 de febrero de 2026 a las 19 horas la exposición ‘Anys vuitanta. L’Eivissa que desapareixia’, una muestra que recupera la Ibiza rural y cotidiana de los años ochenta, justo antes de los grandes cambios que transformarían la isla. La exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo 22 de febrero, con horario de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas.

La muestra presenta sesenta fotografías en blanco y negro y color del fotógrafo alemán Wolfgang Löffler, provenientes del fondo del Arxiu d’Imatge i So del Consell de Ibiza. A través de su cámara, Löffler documenta la vida campesina, los oficios tradicionales, los paisajes aún intactos y los rostros que formaban parte de la memoria visual de la isla.

“Al principio era un turista como otros, visitando a mi familia. Me gustó mucho el paisaje, así que empecé a fotografiarlo”, relató Löffler en la presentación de la exposición en el mes de julio en sa Nostra Sala. "Las campesinas no querían dejarse fotografiar al principio, se escondían cuando intentaba tomarles una foto. Pero al pasar tiempo con ellas, ya ni se acordaban de la cámara".

La consellera de Cultura, Sara Ramon, presente en la inauguración en el mes de julio, subrayó que la exposición ofrecía “una visión auténtica e íntima de una Ibiza en transformación, captada desde una mirada cercana y sensible que huye de los tópicos y se adentra en la esencia campesina de la isla”.

Wolfgang Löffler, nacido en Pforzheim en 1952, es un fotógrafo apasionado desde la infancia, con una trayectoria internacional como reportero gráfico y periodista freelance durante los años ochenta. A pesar de su carrera global, Löffler puso su foco en Ibiza, donde residía su hermana Ingrid, y donde encontró “una forma de vida que conservaba una fuerza humana y paisajística cautivadora”, según sus propias palabras.

La exposición ‘Anys vuitanta. L’Eivissa que desapareixia’ se presenta como un recorrido nostálgico y didáctico que permite a los visitantes comprender cómo era la isla antes de la gran transformación urbana y turística, ofreciendo un viaje único a la Ibiza de los años ochenta a través de la mirada sensible de un fotógrafo extranjero que supo conectar con su esencia más auténtica.