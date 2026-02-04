Este es el motivo por el que llueve tanto en Ibiza y Formentera

Ibiza y Formentera encaran una mitad de semana marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias persistentes, viento intenso y avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio de lluvias llega después de un mes de enero "realmente anómalo", ya que, como publicó Diario de Ibiza, en Ibiza se recogieron el mes pasado 110,8 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es 46 l/m², lo que supone un 148% más, casi dos veces y media el valor habitual. En Formentera, el mes fue todavía más excepcional en términos relativos: se registraron 93,8 l/m², frente a los 33,7 l/m² habituales, lo que representa un 178 % por encima de lo normal, más de 2,5 veces el valor medio.

Por lo general, las precipitaciones en el conjunto de España ha llovido un 85% más de lo habitual, según ha explicado el meteórologo y portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en unas declaraciones a El País.

Jornadas de inestabilidad

Este comportamiento se enmarca en un enero extremadamente húmedo en todo el archipiélago, con una media balear de 115,2 l/m², casi el doble de lo normal, y el séptimo enero más lluvioso desde 1961.

El miércoles será una de las jornadas más inestables de la semana en Ibiza y Formentera, con alta probabilidad de lluvias intermitentes, temperaturas suaves -entre 11 y 16 grados- y viento moderado de oeste y suroeste. El jueves, la llegada de la borrasca 'Leonardo' intensificará el episodio, con lluvias generalizadas durante la madrugada y un notable empeoramiento marítimo. La Aemet ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los diez metros de altura, además de un aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Este episodio forma parte de una situación meteorológica excepcional a escala nacional. Según Rubén del Campo, la causa principal de este enero tan lluvioso es el desplazamiento del anticiclón de las Azores, que habitualmente domina el tiempo en España. "Las altas presiones se han situado más al norte, entre Groenlandia y Escandinavia, obligando a las borrascas a circular por una ruta más meridional", explica. Como consecuencia, estas borrascas están impactando de lleno en la Península Ibérica y el suroeste de Europa.

En este contexto, del Campo advierte de que la borrasca Leonardo traerá lluvias "extraordinariamente abundantes y persistentes para la época del año", además de vientos muy intensos, especialmente el jueves, cuando en algunos puntos podrían superarse los 100 kilómetros por hora. "Habrá que extremar la precaución por la posible caída de ramas, árboles u objetos mal asegurados", señala.

El meteorólogo apunta que la situación se complicará el jueves con la llegada de la mencionada borrasca 'Leonardo', especialmente a partir del mediodía. Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia será del 100%, aunque las precipitaciones tenderán a remitir conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados.

De cara a la próxima semana, el portavoz de la Aemet apunta a una posible tregua en el Mediterráneo, donde las lluvias podrían ser escasas, aunque insiste en que todavía es pronto para confirmarlo y será necesario esperar a próximos pronósticos. Mientras tanto, en Ibiza y Formentera, los paraguas y la prudencia seguirán siendo imprescindibles.