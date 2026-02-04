El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

La compraventa de viviendas en Baleares sufrió en noviembre de 2025 uno de los descensos más acusados del país. Las operaciones en las islas bajaron un 13,9 % interanual, una caída muy superior a la media nacional, que se situó en el 2,4 %, según los datos del Portal Estadístico del Notariado. Los datos, elaborados a partir de las operaciones formalizadas ante notario, confirman la desaceleración de la compraventa en las islas en un contexto de precios elevados y un mercado cada vez más tensionado donde la hipoteca media en ibiza ya dobla la de antes de la pandemia.

En el conjunto de España se contabilizaron 61.217 compraventas durante el mes de noviembre, menos operaciones que un año antes, aunque el precio de la vivienda siguió al alza. El coste medio del metro cuadrado alcanzó los 1.937 euros, un 6,3 % más que en noviembre de 2024.

El informe refleja una evolución desigual según el tipo de inmueble. Las ventas de pisos descendieron un 4,4 %, mientras que su precio subió un 7,2 %, hasta los 2.226 euros por metro cuadrado. Por el contrario, las viviendas unifamiliares mostraron un mayor dinamismo, con un aumento del 4,2 % en las compraventas, aunque también se encarecieron un 5,3 %, hasta los 1.442 euros por metro cuadrado.

Uno de los mayores retrocesos

Baleares se sitúa entre las comunidades con mayores retrocesos en la actividad inmobiliaria, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, donde la compraventa cayó un 14,3 %. En el extremo opuesto, destacan los incrementos registrados en Navarra (10,4 %) y Extremadura (5,2 %).

Pese a la caída de las operaciones, el mercado hipotecario mantuvo su fortaleza. En noviembre se firmaron 32.138 hipotecas para la compra de vivienda en España, un 6,5 % más que un año antes. Más de la mitad de las compraventas se financiaron con préstamo hipotecario, que cubrió de media el 72,4 % del precio del inmueble, con un importe medio de 178.332 euros, un 9,7 % más.