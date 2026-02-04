Llama la atención
El anuncio de la conselleria de Salud de que Can Misses vuelve a completar su plantilla de cinco oncólogos. Una buena noticia para los pacientes, que en estos momentos sufren largas esperas para las revisiones. Habrá que esperar que no se vuelvan a producir las bajas y fluctuaciones en el servicio y que pueda contar con una plantilla más estable.
Los movimientos en la plantilla de la UD Ibiza en el último día del mercado de invierno, con las incorporaciones del meta Paradowski y el defensa Arnau Solà y la salida del delantero Sofiane. El que más ha llamado la atención es el portero, sobre todo por su nombre, que parece estar relacionado directamente con su puesto. Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, incluido el propio club, que se lo ha tomado con humor.
Los nuevos planes para la recuperación de ses Feixes, que se unen a otros anunciados hace tiempo y que, de momento, no han dado ningún resultado, como denuncian las entidades ecologistas. El Ayuntamiento anunció este lunes los primeros acuerdos para la cesión de parcelas a la asociación de productores de agricultura ecológica. Esperemos que sea un primer paso para la recuperación.
