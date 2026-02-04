Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico'La vida islados'Relevo Mercat NouCa ses Castellones
instagramlinkedin

Llama la atención

Llama la atención

Llama la atención

El anuncio de la conselleria de Salud de que Can Misses vuelve a completar su plantilla de cinco oncólogos. Una buena noticia para los pacientes, que en estos momentos sufren largas esperas para las revisiones. Habrá que esperar que no se vuelvan a producir las bajas y fluctuaciones en el servicio y que pueda contar con una plantilla más estable.

Llama la atención

Llama la atención

Los movimientos en la plantilla de la UD Ibiza en el último día del mercado de invierno, con las incorporaciones del meta Paradowski y el defensa Arnau Solà y la salida del delantero Sofiane. El que más ha llamado la atención es el portero, sobre todo por su nombre, que parece estar relacionado directamente con su puesto. Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, incluido el propio club, que se lo ha tomado con humor.

Noticias relacionadas

Los nuevos planes para la recuperación de ses Feixes, que se unen a otros anunciados hace tiempo y que, de momento, no han dado ningún resultado, como denuncian las entidades ecologistas. El Ayuntamiento anunció este lunes los primeros acuerdos para la cesión de parcelas a la asociación de productores de agricultura ecológica. Esperemos que sea un primer paso para la recuperación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  6. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

La Aemet alerta: vuelven los avisos por mala mar y viento a Ibiza y Formentera

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Un reencuentro en el Palladium Can Misses

Tracking Pixel Contents