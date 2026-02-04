Transporte
Limitación al desembarco de coches en Ibiza: Multas de hasta 30.000 euros para infractores reincidentes
Las motos y motocicletas de fuera quedan exentas de estas restricciones a la circulación
Los conductores con vehículos de fuera que circulen por Ibiza entre el 15 de junio y el 15 de septiembre sin contar con la preceptiva autorización administrativa se enfrentan a sanciones económicas de entre 1.000 y 10.000 euros. En caso de reincidencia, la multa puede ascender hasta los 30.000 euros, según la ordenanza fiscal que aprobó el año pasado el Consell.
Las motos y motocicletas quedan exentas de este cupo de entrada, por el que hay que pagar una tasa de un euro diario, así como los vehículos de personas con movilidad reducida, al igual que los coches oficiales, de servicio público o de transporte de mercancías. La propuesta también establece una excepción para «los residentes de cualquier localidad de las Illes Balears en cuyo territorio no exista una limitación de vehículos equivalente y de aplicación a residentes en la isla de Ibiza», es decir, para mallorquines y menorquines.
