El tiempo
'Leonardo' se debilita en Ibiza a partir del viernes, pero para el sábado se anuncia una nueva borrasca
La Aemet mantiene las alertas por vientos fuertes y mala mar y recomienda un "seguimiento exhaustivo" de la borrasca
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que la borrasca 'Leonardo' comenzará a debilitarse de manera progresiva a partir del viernes, pero el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que podría afectar a Baleares.
Según un aviso especial lanzado este miércoles por el organismo estatal, se espera que las precipitaciones, que se esperan generalizadas y persistentes, se mantengan durante la primera mitad del jueves. El aviso advierte de que la variable más significativa de este día será el viento, ya que se esperan rachas muy fuertes, y el temporal marítimo.
Durante el viernes, Aemet espera que 'Leonardo' amaine de forma progresiva. Sin embargo, pronostica para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento.
Si bien en principio solo afectaría a la Península, el organismo sugiere mantenerse alerta a las actualizaciones. "Teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", alerta Aemet.
