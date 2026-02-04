La lagartija de Ibiza ya tiene otra arma más en su lucha contra las serpientes

Nace una nueva iniciativa para proteger a la lagartija ibicenca de su máximo depredador, las serpientes que llegaron hace años a la isla ocultas en las raíces de muchos de los árboles que se han importado desde la Península.

Ahora, Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica, y la fundación IbizaPreservation, informan de que se han aliado para desarrollar "un proyecto de conservación pionero destinado a proteger a la lagrtija pitiusa (Podarcis pityusensis)", una especie endémica y protegida de la isla de Ibiza.

La iniciativa, detalla la empresa en un comunicado de prensa, aprovecha la construcción de un sistema de baterías -nuevos elementos de la red de transporte eléctrico en la isla- en un terreno próximo a la subestación de Sant Antoni de Portmany. "Se trata de la primera vez que la ejecución de una infraestructura de este tipo incorpora de forma directa acciones específicas para minimizar su impacto sobre esta especie vulnerable".

El proyecto, desarrollado conjuntamente por Red Eléctrica e IbizaPreservation, "se ha estructurado en varias fases". En una primera etapa, indican que "se realizó una prospección específica para localizar ejemplares de sargantana en la zona afectada por las obras y se elaboró un censo detallado de la población presente en el área de actuación".

Un santuario de 140 metros cuadrados

Tras la obtención de los permisos correspondientes, se construyó "un santuario de 140 metros cuadrados diseñado como un espacio seguro para la especie". El recinto ha sido cercado con un material sintético respetuoso con el entorno "que impide la entrada de serpientes invasoras, uno de los principales factores de amenaza para la lagartija pitiusa. Posteriormente, se llevó a cabo la captura y el traslado de los primeros ejemplares de sargantanas al nuevo espacio protegido.

La instalación cuenta con la autorización de la conselleria balear de Agricultura, Pesca i Medi Natural y se ha adaptado a las recomendaciones del Servei de Protecció d’Espècies del Govern. "En su interior, alberga vegetación autóctona y estructuras que recrean los tradicionales muros de piedra seca, característicos del hábitat natural de la especie", destacan las empresas en su comunicado.

El plan contempla además un seguimiento periódico de la población de lagartijas trasladada, con tres revisiones anuales, inspecciones mensuales del recinto y acciones de trampeo controlado de serpientes invasoras en el entorno. Además, "se elaborarán informes anuales para recopilar y analizar los datos obtenidos".

Detalle del santuario para las lagartijas construido en Sant Antoni por Redeia e IbizaPreservation. / IbizaPreservation

Según explica en la nota Itziar Arratibel, directora de programas y proyectos de IbizaPreservation: "El seguimiento del proyecto se prolongará hasta finales de 2028. Esto permitirá evaluar la viabilidad del modelo para su posible aplicación en otros puntos del territorio, siempre en cooperación y coordinación con las autoridades competentes, e incorporando mejoras ajustadas a los protocolos que ya se están empezando a estandarizar".

Por su parte, el delegado de Redeia (empresa responsable del transporte de energía y de la operación del sistema eléctrico) en las Illes Balears, Eduardo Maynau, subraya en la misma nota "la implicación de la compañía con el territorio donde desarrolla sus infraestructuras". "En el marco de la instalación de baterías en Sant Antoni de Portmany", añade, "hemos apostado por implicarnos en la preservación de la biodiversidad mediante la protección de las sargantanas junto a IbizaPreservation". Maynau recuerda además que esta iniciativa "se suma a otras acciones, como la colocación de trampas para serpientes invasoras en todas las subestaciones de la isla en colaboración con el Cofib".

La asociación y la empresa recuerdan que la sargantana pitiusa está catalogada como vulnerable en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y que figura como "en peligro de extinción" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). "Las últimas estimaciones -añaden- indican que solo un 30% del territorio de Ibiza mantiene poblaciones de lagartijas en buen estado de conservación, principalmente debido a la proliferación de serpientes invasoras introducidas a través del comercio de árboles ornamentales".