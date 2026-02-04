La presión humana en Ibiza es menos de la mitad en invierno que durante la temporada

Todos saben que en invierno Ibiza se vacía y los datos también lo avalan: la presión humana en Ibiza desciende a menos de la mitad en invierno en comparación con la temporada alta, según los datos del Instituto Balear de Estadística, Ibestat, que tratan el Índice de Presión Humana de las islas Baleares en diferentes momentos del año. Este noviembre de 2025, Ibiza registró unas 156.514 personas de media, menos de la mitad que en agosto del mismo año, cuando el día 13 se registró un IPH máximo de unas 316.843 personas. El día con menos presión de agosto fue el 31, con unas 267.380 personas. Ese mes, los valores máximos y mínimos bajaron un 4,6% y un 6,7%, respectivamente, como informó este medio en noviembre.

Las Pitiusas registraron la mayor subida y el mayor descenso del IPH medio en noviembre de todas las islas Baleares: El IPH en Ibiza, en noviembre, descendió un 7,53 %, 12.744 personas menos en comparación con el año pasado, mientras que, en Formentera subió un 9,24 % hasta 12.415 (que son un millar más, 1.061 más), según una nota de Efe. De esta manera, este año pasado hubo la primera baja desde 2020 del Índice de Presión Humana (IPH) en Ibiza.

Tendencias y datos históricos

En agosto de 2023, Ibiza batió el récord de IPH, el día 9 de agosto, con un pico de 340.953 personas, entre turistas y residentes, la cifra más alta desde que existen registros, informó Efe ese año, lo que supone un 1,07% más que el mismo mes en 2025.

La playa de ses Salines, el pasado verano / Sergio G. Canizares

El 'Indicador de presión humana (IPH) de las Illes Balears' de Informe Mar Balear (IMB) constata: "En las Pitiusas, la media anual del IPH ha ido aumentando a un ritmo de 4.007,6 personas al año". El aumento del IPH es "claro" para las Pitiusas, ya que "todos los datos diarios registrados entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de enero de 2025", muestran un aumento "de 11,0 personas diarias", afirma el documento. Por kilómetro cuadrado, la media anual de personas "varió entre 202,6 y 363,6 personas/km2, registradas en los años 1997 y 2023 respectivamente".

Advierte, además, que "las Pitiusas son las islas que soportan una carga demográfica mayor por unidad de superficie". Según el informe, "la densidad de población en Ibiza es la más elevada de todas las islas", y sobre la media anual de personas por kilómetro cuadrado comentan que "ha variado entre 307,7 y 381,9 personas/km2, registradas en los años 2020 y 2023 respectivamente", asegura el IMB.

"Los valores mínimos anuales para Formentera entre los años 2016 y 2024 han variado entre 9.208 y 11.885 personas, registradas los días 31 de diciembre de 2024 y el 26 de diciembre de 2021 respectivamente", expone sobre la Pitiusa del sur. Añade que: "La media anual de la densidad de población en Formentera (personas por kilómetro cuadrado) varió entre 204,9 y 266,3 personas/km2, registradas en los años 2020 y 2017 respectivamente".

Datos de noviembre de las Baleares

Por otra parte, la población media real en el conjunto de Baleares, que recoge la suma de residentes y turistas, se situó en noviembre de 2025 en 1.288.185 personas, un 0,26 % más que un año antes. Estos datos se recopilaron a través del "Índice de Presión Humana (IPH) publicado este miércoles [día 4] por el Instituto Balear de Estadística, Ibestat".

Al contrario que en Ibiza, se vio un aumento en las otras islas: El IPH medio en Mallorca fue de 1.012.954 en noviembre, con un aumento del 1,24% y 12.392 personas más que en ese mes de 2024, y en Menorca, se situó en 106.402 personas, un 2,53% más (2.630 personas más), según Efe. La cantidad mínima de personas en las islas, este mes de noviembre, fue de 1.244.976, un 0,74% más que un año atrás.

En cambio, el pico de población efectiva, el mismo mes, alcanzó en el conjunto de las islas las 1.380.608 personas, un 1,55 % menos que el máximo del mismo mes de 2024, lo cual supone una tendencia a la baja.