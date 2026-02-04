Ibiza vuelve a mirar con preocupación el alquiler: la Inteligencia Artificial anticipa un fuerte repunte en Baleares
El estudio de Fotocasa predice que Palma será la capital española con mayor subida del alquiler en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 7,4%
El mercado del alquiler seguirá tensionándose en Baleares durante los próximos meses y, por ende, en Ibiza. Según un estudio predictivo elaborado por Fotocasa mediante Inteligencia Artificial y Big Data, Palma será la capital española donde más subirá el precio del alquiler en el primer trimestre de 2026, con un incremento estimado del 7,4%, el mayor del país. Esta previsión vuelve a situar a Baleares a la cabeza de las subidas, en un contexto de fuerte presión sobre la vivienda también en territorios como Ibiza.
El análisis se basa en el Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa, una herramienta que permite anticipar la evolución trimestral de los precios del alquiler en España. En este caso, las estimaciones comparan el comportamiento del mercado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, y dibujan un escenario muy desigual según el territorio.
Junto a Palma, destacan otras capitales del interior y del norte peninsular, como Soria (+6,3%) y Salamanca (+6,3%), que también registrarán subidas muy acusadas. Este fenómeno, según Fotocasa, responde a un cambio en los patrones de demanda. “Cada vez más inquilinos buscan ciudades con mayor calidad de vida, menor presión turística y precios más asequibles que los de las grandes capitales o las zonas costeras más tensionadas”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de la compañía.
En este contexto, Baleares vuelve a aparecer como uno de los mercados más tensionados del país. La fuerte subida prevista en Palma refuerza las dificultades de acceso al alquiler que ya se viven en el archipiélago, una realidad que también afecta de lleno a Ibiza, donde la escasez de oferta y la presión turística continúan empujando los precios al alza, especialmente para residentes y trabajadores.
Las zonas más tensionadas
Castilla y León concentra varias de las mayores subidas previstas, con aumentos en Burgos (+4,3%) y León (+2,8%), mientras que otras capitales de la comunidad mantendrán precios estables o incluso registrarán descensos, como Valladolid (-2,3%) y Segovia (-3,4%). También se anticipan subidas relevantes en Santander (+6,2%), así como en Cuenca (+3,8%) y Guadalajara (+1,0%).
En Andalucía, el comportamiento será más moderado, con incrementos en Sevilla y Córdoba (+1,9%) y descensos en Málaga (-0,5%), Cádiz (-1,5%) y Huelva (-3,8%). Cataluña mostrará una evolución desigual, con estabilidad en Barcelona y Girona, subidas contenidas en Lleida (+2,3%) y una caída destacada en Tarragona (-4,5%).
El informe también identifica descensos significativos que Fotocasa interpreta como “ajustes puntuales” tras episodios de fuerte encarecimiento. Es el caso de Toledo (-7,0%), la mayor bajada prevista del trimestre, o de grandes ciudades como Bilbao (-4,3%) y Madrid (-0,2%). “No se trata de un cambio de ciclo, sino de correcciones tras un fuerte calentamiento del mercado”, subraya Matos.
En conjunto, el índice refleja un mercado del alquiler fragmentado, con Baleares liderando las subidas, numerosas capitales en situación de estabilidad y descensos localizados. Un escenario que anticipa que la presión sobre el alquiler en el archipiélago, y especialmente en entornos como Ibiza, seguirá siendo uno de los grandes retos de la vivienda en 2026.
