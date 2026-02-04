DISCOTECAS
De Ibiza a Nueva York: la marca Pacha llega a la Gran Manzana
La primera temporada incluirá artistas internacionales, shows de gran formato y colaboraciones con la comunidad creativa de Brooklyn
El icónico Brooklyn Mirage entra en una nueva etapa con la marca por excelencia de la noche en Ibiza, bajo el nombre de Pacha New York, una nueva propuesta que promete consolidar la cultura musical. La organización de Grupo Pacha, en relación a este anuncio, ha explicaod que "Pacha New York será una plataforma cultural donde artistas internacionales, figuras del underground y comunidades creativas de Nueva York se encuentran para celebrar música y conexión".
La gestión del complejo Brooklyn Mirage y The Great Hall pasa a FIVE Holdings, que une su experiencia en entretenimiento con el local de Avant Gardner. La fusión da como resultado Pacha New York, una marca con más de 50 años de historia en la música electrónica de Ibiza. Según el comunicado, la primera temporada, de junio a octubre de 2026, contará con artistas internacionales y locales, shows de gran formato y presentaciones de ganadores del Grammy. La organización ha detallado que el objetivo es ofrecer una experiencia de producción a la altura de la cultura de la música electrónica.
The Great Hall continuará activo durante todo el año como sala polivalente para actuaciones en directo, manteniendo la actividad más allá de la temporada de verano. A pesar de su proyección global, Pacha New York mantendrá colaboraciones con artistas, colectivos y promotores locales para mantener su vínculo con la comunidad de Brooklyn.
Para Kabir Mulchandani, presidente y CEO de FIVE Holdings: “Nueva York representa un momento definitorio en nuestro recorrido global. Entramos en una ciudad que influye en cómo el mundo piensa, crea y se conecta, con la intención de construir destinos culturales que trasciendan sus muros físicos”. Por su parte, Andrew Axelrod, CEO y CIO de Axar Capital, destacó. “Estamos encantados de asociarnos con FIVE y Pacha para llevar a Brooklyn un operador de clase mundial. El objetivo es restaurar el recinto como un destino querido por los amantes de la música y elevarlo a nuevas cotas”.
Desde Grupo Pacha han querido destacar que con esta nueva ides se busca combinar proyección internacional con raíces locales, ofrecer un espacio para artistas y un hogar para los amantes de la música, además de continuar con un legado de más de 50 años en la cultura de la pista de baile en Ibiza.
