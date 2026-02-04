Así es la fiesta "estilo Ibiza" que ha puesto en riesgo la licencia de un hotel en Escocia

Un evento benéfico inspirado en el ambiente festivo de Ibiza ha acabado generando un conflicto administrativo en Escocia. Según informa The Herald, un hotel de la localidad de Carnoustie se enfrenta a una revisión de su licencia tras las numerosas quejas vecinales por el ruido registrado durante una celebración organizada el pasado verano.

El establecimiento afectado es el hotel Aboukir, cuya licencia fue revisada la semana pasada en una reunión del consejo del condado de Angus, después de que un oficial, Kevin Leith, solicitara formalmente su revisión. El origen del expediente se encuentra en el denominado Aboukir Fest, un evento de un día de duración celebrado en agosto y anunciado como una fiesta "al estilo ibicenco".

De acuerdo con la información publicada por The Herald, el festival contó con varios DJ, una carpa instalada en el exterior del hotel y un escenario interior. Antes de la celebración, varios residentes de la zona ya habían contactado con las autoridades locales para expresar su preocupación, especialmente por la posibilidad de que se ofreciera música a alto volumen en espacios al aire libre.

Los responsables aseguraron que el evento acabaría a las 22 horas

Según expuso el Ayuntamiento, los responsables del hotel aseguraron previamente que no se reproduciría música en el exterior y que el evento finalizaría alrededor de las 22 horas. Sin embargo, tras el festival se recibieron nuevas quejas en las que se afirmaba que la música sonó en la carpa exterior durante buena parte del día y que, posteriormente, continuó en el interior del recinto hasta aproximadamente la una de la madrugada.

"Los gestores del hotel negaron estas acusaciones y sostuvieron que las fotografías difundidas en Facebook en las que aparece un DJ al aire libre se tomaron únicamente con fines promocionales y que, una vez realizadas, no se emitió música en el exterior", matiza The Herald. "Antes de la reunión de la junta de licencias, Kevin Leith elaboró un informe en el que solicitaba la aplicación de condiciones exteriores estándar al hotel. No obstante, durante la sesión, los representantes del establecimiento alegaron no haber recibido la documentación necesaria para preparar su comparecencia", añade. Esta versión fue cuestionada por el abogado del consejo, Stuart McQueen, quien afirmó que el titular de la licencia, Phillip Ferrier, había recibido la documentación y confirmado su recepción a principios de mes.

El debate entre los concejales se centró entonces en si debía aplazarse la revisión. Mientras el concejal Kenny Braes defendió seguir adelante al considerar que el procedimiento se había seguido correctamente, la concejala Linda Clark expresó dudas sobre la conveniencia de tomar una decisión en esas circunstancias.

Finalmente, The Herald cuenta que los concejales votaron aplazar la revisión de la licencia, con cinco votos a favor del retraso y tres en contra, dejando la decisión definitiva pendiente de una próxima sesión.