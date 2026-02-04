La Asociación Contra el Cáncer de las Islas Baleares en Ibiza: "Nosotros no paramos porque el cáncer tampoco para"

“Nosotros no paramos porque el cáncer tampoco para”, reflexiona María Navarro, vicepresidenta de la Asociación Contra el Cáncer de las Islas Baleares. Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, la asociación tenía preparada una serie de actividades para la población, que ha tenido que cancelar por el mal tiempo.

La actividad prevista para hoy tenía una intencionalidad informativa, con la lectura de un manifiesto, para reivindicar la idea que “la lucha contra el cáncer es necesaria en diferentes bandas”, afirma el presidente, Enric Casanova: “Por un lado, la banda sanitaria, de parte de diferentes hospitales y profesionales, pero también el apoyo a las familias y el apoyo a la propia asociación y los voluntarios, que a su vez dan apoyo psicológico, de asistencia social, y de todo tipo”. A causa del mal tiempo, la intención, finalmente, es poner pulseras verdes a diferentes monumentos y estatuas de la ciudad de Ibiza, para visibilizar la lucha, además de ponérselas a la gente que esté paseando y acceda a ello.

El presidente de la asociación explica que las actividades empezaron la semana pasada y se enmarcan en una campaña de “lucha por la visibilización”. En este sentido, comenta que diferentes clubes deportivos “se han puesto unos brazaletes para identificarse y para apoyar esta lucha”, y desde la asociación, por su parte, están intentando exhibir las diferentes imágenes que trae la campaña para dar “la sensación que la unión genera más fuerza contra la enfermedad”, comenta Casanova.

María Navarro y Enric Casanova posando junto al monumento a los hippies con las pulseras / Tanit Casanova

La lucha contra el cáncer en Ibiza

El presidente explica sobre la lucha contra el cáncer en Ibiza que la tarea que se proponen ellos y los voluntarios es asistir a las personas que padecen la enfermedad y a sus seres queridos. En este sentido, hay asistentes que “hacen talleres” o “refuerzo emocional”, mientras que desde la asociación hacen charlas o cursos puntuales. Afirma que de esta manera es complicado contar a los usuarios y voluntarios con los que cuentan, dado que a veces asisten de forma puntual, mientras que otros participan de forma más habitual.

Hay seis asociaciones de lucha contra el cáncer en Ibiza y, según Casanova, “hay comunicación y colaboración entre las diferentes asociaciones”. Cada asociación se dedica a hacer sus charlas o a mostrar su apoyo de diferentes maneras, aclara que hay momentos donde todas juntas colaboran por la causa: “Hay una colaboración intensa, de hecho, la marcha contra el cáncer en Sant Antoni también la organizamos todas las asociaciones -puntualiza-, precisamente con la intención de dar esa idea de unidad [contra la enfermedad]”.

Sobre la iniciativa Hospice, anunciada martes día 3 en Santa Eularia, el presidente prefiere no hacer valoraciones aún, porque considera que para valorarla tiene que pasar “un año y medio” de funcionamiento, para poder considerarla apropiadamente. Añade, asimismo, que “cuantos más servicios haya, mejor” y que les gustaría “conocerlo más”, además de ver cómo podrían colaborar.

La atención contra el cáncer en Ibiza

Enric Casanova valora “positivamente” la contratación del quinto oncólogo en el hospital Can Misses, pero advierte que “contra el cáncer nunca habrá suficientes [médicos]”. De esta manera, también ve “muy positivamente” la puesta en marcha del servicio de enfermería de administración de casos, para ganar en eficiencia. Desde la asociación reivindican que una de sus funciones es, justamente, ir al hospital a pedir que se mejoren y mantengan las plantillas.

Con respecto a las listas de espera en Oncología, en su experiencia, considera que depende de qué se trate: “Si una persona tiene un proceso de detección, siempre hemos visto que hay protocolos y poca lista de espera, en cambio, para revisiones, segundas visitas, realización de pruebas diagnósticas... todo eso tiene lista de espera”. En esta tónica, confían en que la incorporación del quinto oncólogo “alivie” la presión de la espera.

Critica los múltiples cambios de doctores, pero confía en que “la enfermera gestora de casos pueda ser la referente y llevar el hilo conductor”, además de desear que los médicos se asienten en la isla. La consolidación de una plaza en un hospital, para Casanova, viene facilitada si hay “investigación y formación” en dicho espacio: “Un médico necesita avanzar en su carrera profesional a través de la investigación, aquí no tiene medios, ni herramientas, ni posibilidad de investigar”, advierte, en referencia a la movilidad del sector.

Para poder llegar a hacer investigación en la isla, comenta Casanova que, "primero, tiene que haber más médicos, para poderlos liberar y para que puedan participar y, segundo, incentivar a través de las administraciones públicas procesos de investigación en medicina”.

Enric Casanova y María Navarro posando junto al monumento a la gente del mar con la pulsera en Ibiza / Tanit Casanova

Todo el mundo es beneficiario de la lucha contra el cáncer

“Toda la población es beneficiaria de esta lucha, porque todo el mundo está en riesgo [de padecer la enfermedad]”, asegura Casanova. La mayor tarea que se proponen es la “lucha por la prevención”, además de querer “aumentar la esperanza de cura”, cuyos datos van mejorando, pero se proponen más, “a través de la investigación y de la prevención”.

Este viernes, 6 de febrero, planean hacer unos talleres “a unos 700 alumnos”, ‘Ciencia para todos’, enfocados a la investigación. Mostrarán proyecciones de documentales, aparte de que se den charlas por parte de investigadores en este ámbito.

“Lo más importante es la prevención”, advierte que entre los jóvenes hay factores de riesgo que pueden llevarles a problemas de salud futuros: “Consumir comida basura y ultraprocesada, adicciones al tabaco y a los vapers”. Estos últimos lamenta que “están demasiado aceptados socialmente”, y para Casanova son “igual o más nocivos” que el tabaquismo.