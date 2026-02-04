Transporte
El Consell de Ibiza reduce el número de coches de fuera que podrán entrar en verano en la isla
También se reduce en un mes el periodo de aplicación de las restricciones, de las que quedan exentas las motos
El Consell de Ibiza reducirá este verano el número de vehículos de fuera que podrán entrar en la isla, tanto de particulares como de la flota de alquiler. Por contra, este año las restricciones al transporte se aplicarán del 15 de junio al 15 de septiembre, mientras que el año pasado se prolongaron durante ambos meses por entero, según consta en la propuesta de acuerdo de limitación de vehículos para el periodo 2026-2027.
En 2025, durante el primer año de entrada en vigor de estas limitaciones, el Consell fijó un tope de 20.168 vehículos de fuera que podían circular diariamente por la isla, de los que 16.000 se reservaban a la flota de alquiler y 4.108, a particulares. Esta cifra se rebaja este año en 1.250 autorizaciones: 15.000 para las compañías de rent a car y 3.798 para el resto.
Al igual que el año pasado, las caravanas y autocaravanas de fuera solo podrán desembarcar si cuentan con una plaza reservada en alguno de los campings de Ibiza. Además, el periodo de restricciones para este tipo de vehículos no se reduce y se mantiene desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
Los cupos
En este cupo se reservan 120 autorizaciones diarias para los residentes en Formentera que quieran viajar con sus vehículos a Ibiza, mientras que los del resto de Balears no se ven afectados. Igualmente, las motos y motocicletas quedan exentas de esta regulación y pueden entrar libremente.
El Consell también prevé aplicar una excepción para los automóviles eco y de cero emisiones procedentes de fuera, que podrán desembarcar sin cupo cuantitativo, aunque deberán pagar la tasa diaria de un euro. También quedan fuera del cupo los vehículos de personas con movilidad reducida, así como los coches oficiales, de servicio público o de transporte de mercancías.
La propuesta de acuerdo del Consell también prevé que, para el año 2027, se reduzcan en otros 1.250 los vehículos de fuera autorizados a circular diariamente en Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza