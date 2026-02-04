El Consell de Ibiza reduce el número de coches de fuera que podrán entrar en verano en la isla

El Consell de Ibiza reducirá este verano el número de vehículos de fuera que podrán entrar en la isla, tanto de particulares como de la flota de alquiler. Por contra, este año las restricciones al transporte se aplicarán del 15 de junio al 15 de septiembre, mientras que el año pasado se prolongaron durante ambos meses por entero, según consta en la propuesta de acuerdo de limitación de vehículos para el periodo 2026-2027.

En 2025, durante el primer año de entrada en vigor de estas limitaciones, el Consell fijó un tope de 20.168 vehículos de fuera que podían circular diariamente por la isla, de los que 16.000 se reservaban a la flota de alquiler y 4.108, a particulares. Esta cifra se rebaja este año en 1.250 autorizaciones: 15.000 para las compañías de rent a car y 3.798 para el resto.

Al igual que el año pasado, las caravanas y autocaravanas de fuera solo podrán desembarcar si cuentan con una plaza reservada en alguno de los campings de Ibiza. Además, el periodo de restricciones para este tipo de vehículos no se reduce y se mantiene desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

Los cupos

En este cupo se reservan 120 autorizaciones diarias para los residentes en Formentera que quieran viajar con sus vehículos a Ibiza, mientras que los del resto de Balears no se ven afectados. Igualmente, las motos y motocicletas quedan exentas de esta regulación y pueden entrar libremente.

El Consell también prevé aplicar una excepción para los automóviles eco y de cero emisiones procedentes de fuera, que podrán desembarcar sin cupo cuantitativo, aunque deberán pagar la tasa diaria de un euro. También quedan fuera del cupo los vehículos de personas con movilidad reducida, así como los coches oficiales, de servicio público o de transporte de mercancías.

La propuesta de acuerdo del Consell también prevé que, para el año 2027, se reduzcan en otros 1.250 los vehículos de fuera autorizados a circular diariamente en Ibiza.