Empleo
Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario
El plazo de inscripción estará abierto del 2 al 15 de marzo
La empresa Salvament Aquàtic ha abierto una convocatoria para cubrir 275 puestos de socorrista acuático en Ibiza, Mallorca y Menorca de cara a la próxima temporada turística, según ha informado el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). En el caso de Ibiza, el plazo de inscripción estará abierto del 2 al 15 de marzo de 2026, ambos incluidos, a través del formulario específico para Ibiza. Para Mallorca, las inscripciones se podrán gestionar del 2 al 15 de febrero, mientras que en Menorca el plazo será también del 2 al 15 de marzo.
Funciones
Entre las funciones básicas del puesto figuran la vigilancia y atención a los bañistas, la prevención de riesgos, la actuación ante emergencias, el control del estado de las instalaciones y la comunicación de incidencias a los responsables del servicio.
Para optar a las plazas se requiere titulación oficial de socorrismo, no padecer limitaciones físicas que impidan el desempeño del trabajo y se valora contar con experiencia previa y permiso de conducir. La empresa ofrece contrato fijo discontinuo, con un salario bruto anual de 18.762 euros, conforme al convenio colectivo de vigilancia y socorrismo de Baleares.
Las personas preseleccionadas recibirán un SMS y un correo electrónico para asistir a las jornadas de selección, que se celebrarán en febrero y marzo.
