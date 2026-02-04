Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico'La vida islados'Relevo Mercat NouCa ses Castellones
instagramlinkedin

Empleo

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

El plazo de inscripción estará abierto del 2 al 15 de marzo

Un socorrista en Santa Eulària.

Un socorrista en Santa Eulària. / J.A.RIERA

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La empresa Salvament Aquàtic ha abierto una convocatoria para cubrir 275 puestos de socorrista acuático en Ibiza, Mallorca y Menorca de cara a la próxima temporada turística, según ha informado el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). En el caso de Ibiza, el plazo de inscripción estará abierto del 2 al 15 de marzo de 2026, ambos incluidos, a través del formulario específico para Ibiza. Para Mallorca, las inscripciones se podrán gestionar del 2 al 15 de febrero, mientras que en Menorca el plazo será también del 2 al 15 de marzo.

Funciones

Entre las funciones básicas del puesto figuran la vigilancia y atención a los bañistas, la prevención de riesgos, la actuación ante emergencias, el control del estado de las instalaciones y la comunicación de incidencias a los responsables del servicio.

Para optar a las plazas se requiere titulación oficial de socorrismo, no padecer limitaciones físicas que impidan el desempeño del trabajo y se valora contar con experiencia previa y permiso de conducir. La empresa ofrece contrato fijo discontinuo, con un salario bruto anual de 18.762 euros, conforme al convenio colectivo de vigilancia y socorrismo de Baleares.

Noticias relacionadas y más

Las personas preseleccionadas recibirán un SMS y un correo electrónico para asistir a las jornadas de selección, que se celebrarán en febrero y marzo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  6. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza: estos son los requisitos y el salario

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

El mercado inmobiliario se enfría en Baleares: la compraventa cae un 13,9%

La Aemet alerta: vuelven los avisos por mala mar y viento a Ibiza y Formentera

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

El actor Gabino Diego actúa en Ibiza: «Siempre quise viajar por los pueblos y ser un cómico ambulante»

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"

Un reencuentro en el Palladium Can Misses

Tracking Pixel Contents