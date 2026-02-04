Bresh vuelve a Ibiza con una nueva residencia en Amnesia este verano

Bresh volverá a Ibiza por cuarto año consecutivo con una residencia establecida en Amnesia Ibiza, uno de los clubes más reconocidos a nivel internacional. La programación se desarrollará todos los sábados, desde el 6 de junio hasta el 5 de septiembre de 2026.

La fiesta de origen argentino se consolida así como la única residencia de gran formato en la isla con música latina, una propuesta alternativa a la electrónica. Su programación combina reguetón, pop, electrónica y clásicos de distintas décadas, orientada a un público diverso e internacional.

Según ha señalado la organización en su comunicado, la temporada 2026 refuerza sus fiestas de forma continua en los últimos años: "Bresh se integra en el calendario de verano de Ibiza, con una propuesta que ha logrado atraer tanto a residentes como a turistas y profesionales de la industria musical".

El antecedente más reciente, Bresh & Friends Ibiza 2025, registró 17 ediciones consecutivas en Amnesia, con una asistencia media de 4.500 personas por noche y más de 75.000 asistentes a lo largo de la temporada. La residencia contó además con la participación de artistas invitados como Sebastian Yatra, Bizarrap, Lucho RK, Lola Índigo y Paulo Londra.

Durante la temporada pasada, la marca amplió su presencia en la isla con activaciones paralelas como Casa Bresh, una iniciativa que extendió la experiencia más allá del club nocturno.

De cara al verano 2026, la residencia continuará con nuevos invitados y formatos, manteniendo su programación semanal en Amnesia Ibiza como parte de la oferta regular de ocio nocturno de la isla.