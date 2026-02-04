Baleares, entre las cinco comunidades donde se compran las casas más grandes de España pese a los altos precios

Baleares se sitúa entre las cinco comunidades autónomas donde se adquieren viviendas de mayor tamaño, según los datos del Portal Estadístico del Notariado, correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. La superficie media de las casas compradas en las islas alcanza los 121 metros cuadrados, una cifra que se sitúa claramente por encima de la media nacional, fijada en 113 metros.

El informe revela que Castilla-La Mancha y Extremadura encabezan el ranking nacional de mayor superficie media, con 140 y 136 metros cuadrados, respectivamente. Les siguen Galicia (126 metros cuadrados), Castilla y León (125 metros) y, en quinta posición, Baleares, que destaca por ser la que registra el precio más alto del metro cuadrado de toda España, con 4.002 euros.

El Portal Estadístico del Notariado subraya que el tamaño de la vivienda está condicionado por factores como el precio del suelo, la presión urbanística o el tipo de inmueble, lo que hace especialmente singular el caso balear en un contexto de fuerte tensión del mercado inmobiliario.

Por provincias

El informe sitúa a Teruel como la provincia española donde se compran las viviendas más grandes, con una superficie media de 157 metros cuadrados, seguida de Toledo (147 metros), Cuenca y Zamora (144 metros) y Lugo (142 metros).

En el extremo opuesto del mercado se encuentra el País Vasco, donde la superficie media de las viviendas adquiridas es de apenas 90 metros cuadrados. También se sitúan por debajo de la media comunidades como Canarias (98 metros) y las ciudades autónomas de Ceuta (92 metros) y Melilla (94 metros), territorios caracterizados por una alta densidad urbana y una disponibilidad limitada de suelo.