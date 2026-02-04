Saltar al contenido principalSaltar al pie de página



La Aemet alerta: vuelven los avisos por mala mar y viento a Ibiza y Formentera

La jornada de este miércoles será una de las jornadas más inestables

Aviso naranja en las Pitiusas.

Aviso naranja en las Pitiusas. / Aemet

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Ibiza y Formentera afrontan una mitad de semana marcada por la inestabilidad, con lluvias, viento y avisos meteorológicos activados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El miércoles será una de las jornadas más inestables. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 95 % durante la mañana, con lluvias que podrán repetirse de forma intermitente a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores entre los 11 y 16 grados, mientras que el viento soplará de componente oeste y suroeste, con rachas de hasta 35 kilóemtros por hora. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros, sin afectación directa a las Pitiusas.

La situación se complicará el jueves, especialmente a partir del mediodía. Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia será del 100 %, aunque las precipitaciones tenderán a remitir conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados.

Alerta naranja

Para el jueves, entre las 12 y las 23.59 horas, la Aemet ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera. Se prevé viento del suroeste de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y oleaje de cuatro a cinco metros, con olas máximas que podrían alcanzar entre ocho y diez metros, especialmente en las zonas expuestas al suroeste. Además, durante ese mismo periodo estará vigente un aviso amarillo por viento, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, de componente oeste y suroeste.

El viernes llegará con una mejoría progresiva, aunque el mar seguirá alterado durante las primeras horas del día. La Aemet mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros entre la medianoche y las 5.59 horas, con olas de hasta tres metros del suroeste. A lo largo de la jornada, el estado de la mar mejorará, con cielos poco nubosos, baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas estables, con mínimas de 12 grados y máximas de 17.

TEMAS

