Adlib Ibiza celebra en Madrid un showroom para presentar las nuevas colecciones de sus diseñadores

Adlib Ibiza celebra los días 3 y 4 de febrero en Madrid la cuarta edición de su showroom profesional, una acción de promoción destinada a acercar la moda ibicenca a compradores, profesionales del sector y prensa especializada. El encuentro tiene lugar en el Only You Boutique Hotel y cuenta con la participación de diez diseñadores vinculados a la marca Adlib Ibiza, que presentan sus propuestas para la temporada primavera-verano 2026, así como un avance de algunas de las colecciones que podrán verse en la Pasarela Adlib 2026.

Esta iniciativa, impulsada por el Consell Insular d’Eivissa, se enmarca dentro de la estrategia de apoyo a la moda local y a los creadores que desarrollan su actividad en la isla, con una apuesta clara por la calidad, la artesanía y la producción sostenible como elementos diferenciadores.

En este sentido, la consellera de Promoción Económica del Consell d’Eivissa, Maria Fajarnés, ha señalado que “el showroom de Adlib Ibiza en Madrid es una herramienta clave para dar visibilidad al talento creativo de la isla y abrir nuevas oportunidades comerciales a nuestros diseñadores en mercados estratégicos”, y ha subrayado que “Adlib Ibiza representa valores muy alineados con el modelo económico que queremos impulsar: creatividad, identidad, sostenibilidad y arraigo al territorio”.

Los diseñadores Adlib presentes en la promoción junto a la consellera Maria Fajarnés. / Sergio R Moreno

La firma Ibimoda, con más de veinticinco años de trayectoria dentro de la moda Adlib Ibiza, presenta una colección que reinterpreta el guipur, uno de sus rasgos distintivos, a través de siluetas ligeras y femeninas. Las piezas combinan técnicas artesanales tradicionales con una mirada contemporánea, manteniendo una estética atemporal vinculada a la identidad de la isla.

Ibiza Stones, creada por la diseñadora Catalina Kim, muestra una propuesta con una fuerte personalidad, marcada por la combinación de elementos artesanales y una estética contemporánea. La colección juega con contrastes de materiales y texturas, dando lugar a piezas con carácter propio, tanto en moda femenina como masculina.

La diseñadora Ivanna Mestres presenta una selección representativa del universo creativo de la marca, con piezas que combinan romanticismo y fuerza expresiva. La colección incluye vestidos y diseños elaborados con una gran variedad de tejidos y acabados artesanales, que reflejan una trayectoria consolidada dentro de la Pasarela Adlib Ibiza.

Monika Maxim Ibiza, una de las firmas históricas del sello, apuesta por una colección basada en la tradición ibicenca reinterpretada desde una mirada actual. El blanco y los tejidos naturales se convierten en el eje central de unas piezas ligeras, elaboradas con técnicas artesanales que conectan pasado y presente.

La firma Piluca Bayarri presenta algunas de sus piezas más icónicas, con diseños que destacan por el trabajo manual, el uso de tejidos delicados y una estética femenina muy reconocible. Las colecciones mantienen el equilibrio entre artesanía y tendencias actuales, con una atención especial a los detalles.

El diseñador Tony Bonet muestra una propuesta que combina las raíces de la moda ibicenca con una visión contemporánea del diseño. Las piezas destacan por el trabajo de patronaje y confección artesanal, con una clara apuesta por la reutilización de tejidos y la sostenibilidad.

Vintage Ibiza, firma fundada por Alberto Serra y José Marí, presenta una colección confeccionada íntegramente de manera artesanal, con fibras naturales como el algodón, el lino y la seda. Las piezas apuestan por una estética mediterránea, ligera y femenina, con diseños pensados para el confort y el movimiento.

En el ámbito de los complementos, Dolors Miró Ibiza muestra una selección de bolsos y cestos artesanales inspirados en los tradicionales senallons, reinterpretados para adaptarse a diferentes usos y ocasiones, manteniendo el trabajo manual como eje central.

La firma Espardenyes Torres, especializada en la fabricación artesanal de alpargatas, presenta nuevos modelos que combinan tradición y actualización del diseño, incorporando nuevos colores, materiales y técnicas de trenzado, con propuestas tanto femeninas como masculinas.

Por último, S72 Hat, creada por Sandra Riera, presenta una colección de sombreros, tocados y diademas elaborados a mano con fibras naturales y elementos decorativos como puntillas, bordados y flores de tela, con un marcado estilo mediterráneo.

Durante la jornada inaugural, el showroom ha contado con la asistencia de periodistas, estilistas y profesionales del sector, que han podido conocer de primera mano el trabajo de los diseñadores. El Consell d’Eivissa valora este tipo de acciones como una herramienta clave para seguir consolidando Adlib Ibiza como una marca vinculada a la creatividad, la artesanía y la identidad propia de la isla.