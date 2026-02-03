Temporales en Ibiza: el viento vuela varias planchas metálicas del Auditori Caló de s'Oli

El fuerte vendaval registrado durante los temporales de la semana pasada provocó el desprendimiento de varias chapas metálicas del revestimiento en los laterales y techos del auditorio Caló s’Oli, ubicado en Cala de Bou, en primera línea de costa.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado el incidente y señala que los daños serán reparados. Según informaron desde el Consistorio, las chapas cuentan con características específicas, por lo que la intervención deberá respetar la estructura y los colores originales del edificio. Señalaron que se encuentran a la espera de poder adecuar la reparación conforme a estos criterios.

Caída de planchas metálicas del techo de auditorio Caló de s'Oli / Fernando De Lama Lopéz

La semana pasada, Ibiza fue uno de los puntos más castigados del archipiélago por los sucesivos temporales, con intensas rachas de viento que alcanzaron los 92 kilómetros por hora, mientras que en Formentera se han anotado 75 kilómetros por hora, según los datos difundidos por la agencia estatal Aemet.

Caída de planchas metálicas del lateral de auditorio Caló de s'Oli / Fernando De Lama Lopéz

La situación meteorológica mantiene a las islas en vigilancia. Este miércoles hay aviso amarillo por fenómenos costeros toda la mañana, y el jueves vuelve a haber alerta naranja por fuertes vientos, según Aemet.