Temporales en Ibiza: el viento vuela varias planchas metálicas del Auditori Caló de s'Oli

Los desperfectos se produjeron durante el episodio de fuertes vientos que mantuvieron a Ibiza en alerta naranja la semana pasada

Auditorio Caló de s'Oli

Auditorio Caló de s'Oli / DI

Carolina Avilar

ibiza

El fuerte vendaval registrado durante los temporales de la semana pasada provocó el desprendimiento de varias chapas metálicas del revestimiento en los laterales y techos del auditorio Caló s’Oli, ubicado en Cala de Bou, en primera línea de costa.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado el incidente y señala que los daños serán reparados. Según informaron desde el Consistorio, las chapas cuentan con características específicas, por lo que la intervención deberá respetar la estructura y los colores originales del edificio. Señalaron que se encuentran a la espera de poder adecuar la reparación conforme a estos criterios.

Caída de planchas metálicas del techo de auditorio Caló de s'Oli

Caída de planchas metálicas del techo de auditorio Caló de s'Oli / Fernando De Lama Lopéz

La semana pasada, Ibiza fue uno de los puntos más castigados del archipiélago por los sucesivos temporales, con intensas rachas de viento que alcanzaron los 92 kilómetros por hora, mientras que en Formentera se han anotado 75 kilómetros por hora, según los datos difundidos por la agencia estatal Aemet.

Caída de planchas metálicas del lateral de auditorio Caló de s'Oli

Caída de planchas metálicas del lateral de auditorio Caló de s'Oli / Fernando De Lama Lopéz

La situación meteorológica mantiene a las islas en vigilancia. Este miércoles hay aviso amarillo por fenómenos costeros toda la mañana, y el jueves vuelve a haber alerta naranja por fuertes vientos, según Aemet.

'Pedaleando por la sostenibilidad' inicia en Ibiza, la ruta en bicicleta que pretende "visibilizar iniciativas rurales que cuidan el territorio"

Archivan el caso del hijo del creador de 'Gran Hermano' por una supuesta paliza a su expareja en Ibiza

La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas

Irantzu Fernández a la consellera de Salud, Manuela García: "Si usted no es responsable de las listas de espera de Ibiza ya puede ir dimitiendo"

Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Oportunitats per treballar al Consell d'Eivissa, tallers d'educació ambiental i altres informacions d'interès

El encuentro de Caballé y Freddie Mercury en Ibiza, convertido en polémicas estatuas

Temporales en Ibiza: el viento vuela varias planchas metálicas del Auditori Caló de s'Oli

Temporales en Ibiza: el viento vuela varias planchas metálicas del Auditori Caló de s'Oli
