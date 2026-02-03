Un socorrista de la Cruz Roja de Ibiza, nuevo concursante de ‘Saber y ganar’

"El señor de Ibiza". Así se ha referido Jordi Hurtado, presentador del veterano concurso de La 2 'Saber y ganar', a Chema Alonso, el nuevo concursante. Alonso, que se ha presentado como socorrista de la Cruz Roja de Ibiza, se ha incorporado al programa, donde en su primer día se ha enfrentado a las dos veteranas: Clara y Yolanda.

Ha sido un buen estreno, ya que el ibicenco, periodista, que fue redactor de sucesos del Diario de Ibiza, y que también ha trabajado en los juzgados de la isla, se ha alzado con la victoria en la edición emitida este martes a mediodía. Y eso que el inicio no fue muy bueno.

En la primera ronda de preguntas apenas acertó y quedó empatado en último lugar con Yolanda, ambos a bastante distancia de Clara: 40 puntos contra 200. Una diferencia que se mantuvo en la segunda prueba 'Descartando', ya que los tres concursantes sumaron cien puntos al acertar las respuestas falsas para acabar descubriendo que el volcán Monte Olimpo se encuentra en el planeta Marte. Cuando Hurtado le preguntó qué planeta descartaba, Marte o Venus, Alonso contestó que descartaba este último "porque no es muy grande".

Chema Alonso se colocó en primer lugar en la tercera prueba, 'enredo de letras', una suerte de sopa de letras que esconde una única palabra que los participantes deben encontrar. Así como avanza el tiempo, desaparecen letras para facilitar la tera, pero también baja la cantidad de puntos que obtiene el acertante. El ibicenco se llevó el gato al agua. "Incidencia", afirmó tras apretar el pulsador. Una respuesta correcta que dejó su marcador en 340 puntos frente a los 140 de Yolanda y los 300 de Clara. Una diferencia que siguió aumentando en las 'Preguntas calientes', donde respondió correctamente a dos de las cuestiones: cómo se llaman los montes que custodian San Sebastián y qué nombre reciben las instrucciones que hay que darle a la inteligencia artificial para obtener un resultado. Una prueba en la que se equivocó en otras dos preguntas: el número de volúmenes que tiene la autobiografía de Ramon J. Sender y en qué estado se encuentra el que se considera el árbol más aislado del mundo.

En 'Descubriendo', una especie de 'Memory', erró las dos rondas a la hora de emparejar desayunos con el país en el que son habituales, pero se impuso a sus compañeras en la última prueba, en la que debían acertar a qué equipo europeo de fútbol se referían algunas afirmaciones. A pesar de que Chema Alonso le aseguró a Jordi Hurtado no ser "muy forofo" del fútbol, acertó las dos que le correspondían, una de ellas con un bote de 200 puntos porque tanto Clara como Yolanda erraron.

Así, el ibicenco acabó ganador con 690 puntos, muy por delante de las demás concursantes, y seguirá en el programa. Eso sí, no consiguió los 900 puntos extras de 'La parte por el todo', de la que en estos momentos se han dado dos pistas: una foto en blanco y negro de lo que parece un barco a vapor y una imagen con manchas en azul y verde. Esta última, el ibicenco indicó que le parecía una de las láminas que se utilizan para detectar el daltonismo, idea que Elisenda Roca, la voz del programa, le sugirió de forma un tanto irónica que abandone: "Mandaría a Chema a un oftalmólogo, porque nada que ver?".