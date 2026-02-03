Política
El PP de Ibiza critica al director de la Federación Socialista insular: "Lo único que sacan en claro es criticar a los gobiernos del PP y aplaudir a Sánchez con las orejas"
El PP ha asegurado, a su vez, que "no se casa con nadie", en respuestas a las críticas del Partido Socialista de Ibiza sobre las relaciones entre el PP y Vox.
Europa Press
El PP de Ibiza ha asegurado que "no se casa con nadie", en respuestas a las críticas del Partido Socialista de Ibiza sobre las relaciones entre el PP y Vox. Además, ha aprovechado este martes para reprocharle al PSOE su "pésima estrategia política".
El PP ha denunciado que el PSOE "no puede decir lo mismo", en relación con la "lealtad" que le tienen los socialistas "a Sánchez y a Bildu y separatistas", aseguran en un comunicado. Jacobo Varela, vicesecretario de la formación en Ibiza, ha salido al paso de las acusaciones de Vicent Roselló, secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE). El popular ha lamentado que el FSE se reúnan y que "lo único que saquen en claro es criticar a los gobiernos del PP y aplaudir a Sánchez con las orejas".
Financiación estatal
Varela ha explicado, con relación a la financiación estatal para la isla de Ibiza: "Son tan evidentes las carencias del PSOE ibicenco que sólo pueden tirar de argumentario nacional. Nosotros queremos mucho más que las migajas de Sánchez en la financiación, que sólo reconoce la ordinalidad a los separatistas que le mantienen en la silla y a cambio reduce el peso de la insularidad; nos vuelve a situar por debajo de la media de financiación -algo insólito- y nos perjudica".
Para el PP ibicenco, Roselló demuestra un "gran desconocimiento", dado que la financiación de la sanidad, educación y servicios sociales, nada tiene que ver con el dinero que los socialistas "nos robaron en los convenios de carreteras".
Sobre los pensionistas, Varela afirma que el Gobierno "cada año hace lo mismo y este año condiciona las pensiones a favorecer a los okupas y a quienes no quieren pagar los alquileres".
