'Pedaleando por la sostenibilidad' inicia en Ibiza la ruta en bicicleta que pretende "visibilizar iniciativas rurales que cuidan el territorio"

Ana Santidrián y Edurne Caballero, de Biela y Tierra, planean continuar su ruta balear en bicicleta "con paradas en siete experiencias locales" de las Pitiusas. Desde el equipo advierten de que es "a través del contacto directo con estas iniciativas", que pretenden "poner en valor el trabajo del tejido agroalimentario local". Consideran importante "poner en valor el trabajo del tejido agroalimentario local". Esta "puesta en valor", viene dado, según Ana y Edurne, "como respuesta a los principales retos ecosociales". Citan, de esta manera: "Emergencia climática, pérdida de biodiversidad, especulación urbanística o despoblación rural".

Este 2026, entre enero y marzo, visitan las islas de Menorca, Ibiza, Formentera y Mallorca, en una edición titulada 'Pedaleando por la sostenibilidad, nuestra alimentación como motor de cambio': "El itinerario responde a un proceso de selección participativa llevado a cabo junto a entidades expertas locales, en el marco del Laboratorio de Innovación Social ODS Rural Labs", aseguran desde la organización. A través de este proceso aseguran que "se identificó las buenas prácticas agroalimentarias más relevantes en el contexto insular balear".

En las Pitiusas, Biela y Tierra plantea visitar: "El huerto comunitario Sa Llavanera, promovido por Jesús en Transición, donde se trabaja el autoconsumo, la formación y la creación de comunidad vecinal; la entidad Apaeef, impulsora del Banc de Terres y de otras acciones centradas en el acceso a la tierra y la defensa del uso agrario; la ganadería local de Ses Cabretes, con fuerte arraigo territorial; la Cooperativa Ecofeixes, referente en producción ecológica, venta directa y conservación del entorno; la Asociación de Permacultura de les Illes Pitiüses, que promueve la regeneración del campo y la recuperación de la cultura campesina; el sector pesquero artesanal de Formentera, que apuesta por una pesca sostenible con identidad local; la Asociación de Vecinos des Rafal Trobat, dedicada a proteger y gestionar la masa forestal más grande de Ibiza y es Broll de Buscastell, ejemplo de gestión tradicional del agua y defensa activa del paisaje agrícola", en sus palabras.

El proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según Biela y Tierra, "en el marco de las subvenciones para el impulso y promoción de la Agenda 2030 en España". La Ruta se presentará el día 5 de febrero, jueves, a las 18.30 horas en el Centro Cultural de Jesús, donde el público podrá "conocer más a fondo el proyecto y la experiencia".

Qué es Biela y Tierra

Según las organizadoras: "Biela y Tierra es una iniciativa de comunicación y sensibilización que combina el cicloturismo con la investigación participativa y la divulgación transformadora". Afirman que desde el 2019, su equipo "ha recorrido más de 8.000 kilómetros y ha visitado más de 400 pueblos en todo el Estado", con la intención de "dar voz a personas y colectivos que están impulsando modelos sostenibles de producción y vida en el medio rural".